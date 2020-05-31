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HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Son dakika | PSG, Mauro Icardi transferini resmen açıkladı
31.05.2020 - 14:56 |

Son dakika | PSG, Mauro Icardi transferini resmen açıkladı

Fransa Ligi'nde pandemi sonrası şampiyon ilan edilen Paris Saint Germain, 48 milyon euro karşılığında Arjantinli golcünün bonservisini Inter'den aldı.

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Avrupa'da 2020 yılının transfer bombası patladı...

PSG, kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'nin tapusunu Inter'den aldı. Fransa Ligi şampiyonu, Arjantinli golcü ile 2024 yılına kadar mukavele yapıldığını duyurdu.

Bu transfer için Paris ekibinin kasasından 48 milyon euro çıktı. Icardi geçen sezon 20 kez ağları sallayıp tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

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