Son dakika | PSG, Mauro Icardi transferini resmen açıkladı

Avrupa'da 2020 yılının transfer bombası patladı...

PSG, kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'nin tapusunu Inter'den aldı. Fransa Ligi şampiyonu, Arjantinli golcü ile 2024 yılına kadar mukavele yapıldığını duyurdu.

Bu transfer için Paris ekibinin kasasından 48 milyon euro çıktı. Icardi geçen sezon 20 kez ağları sallayıp tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

İşte kulüpten yapılan açıklama