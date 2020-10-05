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HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Son Dakika | PSG, Porto'dan Danilo Pereira'yı kiraladı
05.10.2020 - 13:16 |

Son Dakika | PSG, Porto'dan Danilo Pereira'yı kiraladı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Portekiz'in Porto takımından Danilo Pereira'yı kiralık olarak renklerine bağladı.

Son Dakika | PSG, Porto'dan Danilo Pereira'yı kiraladı
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PSG Kulübü, 29 yaşındaki Portekizli milli orta saha oyuncusu Pereira'nın satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiralandığını açıkladı.

Benfica'nın altyapısından İtalya ekibi Parma'ya transfer olan ve profesyonel kariyerine burada başlayan Pereira, daha sonra Yunanistan'ın Aris ve Hollanda'nın Roda takımlarına kiralanmıştı. Ülkesinde ayrıca Maritimo forması da giyen Pereira, 2015'te Porto'ya imza atmıştı.

Porto kariyerinde 202 maça çıkan Danilo Pereira, takımıyla 2 lig ve bir Portekiz Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Son Dakika | PSG, Portodan Danilo Pereirayı kiraladı

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