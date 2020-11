Son dakika - Rachid Ghezzal: "Neden şampiyon olmayalım”

SERDAR SARIDAĞ

Beşiktaş’ın yeni transferlerinden Rachid Ghezzal, her geçen gün daha iyiye gittiklerini ifade etti.

Basın toplantısındaki sözlerine, “İzmir’deki depremden etkilenen herkese geçmiş olsun” diyerek başlayan Cezayirli yıldız, “Oynadığım müddetçe yüzde yüzümü, hatta yüzde ikiyüzümü vermeye çalışıyorum. Her maçta, her antrenmanda fizik kalitem yükseliyor. Sadece ben değil, tüm takım arkadaşlarım daha iyi oluyor, daha da iyi olacağız. En önemli şey takımın kazanması” dedi.

Çok kaliteli ve büyük bir takım olduklarına vurgu yapan Ghezzal, “İyi bir ruh yakaladık, bir aile gibi olduğumuzu söyleyebilirim. Aile hissiyatını içeride hissediyoruz. Gidişatımız güzel, bu gidişatımızla neden şampiyon olmayalım. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş’a transfer olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Ghezzal, “Burada olmamda emeği bulunan herkese teşekkür ederim. Bana destek veren herkese teşekkür ederim, burada olmak çok güzel” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de top koşturan çok arkadaşı olduğunu kaydeden Cezayirli oyuncu, “Onlardan da bilgi aldım. Herkes burada hayat kalitesinin yüksek olduğunu anlattı. Türkiye’nin en büyük kulübüne gelmekle meydan okuma fırsatı yakaladım. Cezayirli futbolcular için Türkiye en iyi yer mi bilmiyorum, ama bu macera benim için yeni. Süper Lig çok kaliteli. Elimden geleni yapacağım. Bunu yaptığım sürece faydalı olacağım” yorumunu yaptı.

‘Feghouli üzülsün’

Ghezzal, Galatasaray’da forma giyen vatandaşı Sofiane Feghouli ile görüşüp görüşmediği ve iki takım arasında oynanacak derbi maçla ilgili soruyu da yanıtladı. Feghouli ile henüz konuşmadığını dile getiren siyah-beyazlı oyuncu, “Herhangi biriyle konuşma ihtiyacı hissetmedim, zaten burada herkes yardımcı oluyor. Umarım maçtan sonra üzülen o olur. Bu tarz maçlar kulüpler ve taraftarlar için önemli. Az taraftarla oynuyoruz ama bu, maçların önemini değiştirmiyor” ifadelerini kullandı.

Cengiz’e övgüler

Rachid Ghezzal, Leicester City’den Beşiktaş’a gelmeden önce İngiliz ekibinin Roma’dan kiraladığı milli oyuncumuz Cengiz Ünder’le tanıştığını bildirdi. Cengiz’in futbolunu beğendiğini aktaran Cezayirli oyuncu, “Fiorentina’da oynadığım dönemden de kendisini tanıyorum. Cengiz Ünder’i güçlü, hızlı, teknik buluyorum. Beğendiğim futbolcu, son iki maçında asist yaptı. İyi işler yapacaktır. Çağlar Söyüncü de Leicester City’de, o da Cengiz’e yardımcı olacaktır” diye konuştu.

‘Atmosfer çok güzeldi’

Lyon formasıyla 2017’de Beşiktaş’a karşı Vodafone Park’da mücadele eden Ghezzal, siyah-beyazlı taraftarlardan etkilendiğini ifade etti. Başarılı futbolcu, “Buraya geldiğimde o dönemde Beşiktaş’ta oynayan Oğuzhan ile ilk konuştuğum konulardan biri taraftardı. Çok güzel bir atmosferdi. Stat tamamen doluydu, herkes ayaktaydı. İnanılmaz atmosferdi. Umarım bu tecrübeyi en kısa sürede yaşarım” dedi.

‘İngiltere’de VAR daha hızlı’

İngiltere, İtalya ve Fransa’da futbol oynayan Ghezzal, Süper Lig’in Fransa ligine daha çok benzediğini vurgularken, hakem ve VAR kararlarını da değerlendirdi. Yetenekli oyuncu, “VAR konusunda İngiltere’de hakemlerin karar alma süresi, Fransa, İtalya ve buraya göre daha kısa” dedi.