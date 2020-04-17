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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Radamel Falcao'nun yeni takımını açıkladılar
17.04.2020 - 16:05 |

Son dakika | Radamel Falcao'nun yeni takımını açıkladılar

Galatasaray'da ekonomik anlamda satışına onay verilmesi beklenen Falcao için tekliflerin ardı arkası kesilmiyor. Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı golcüsü için bu kez Suudi Arabistan'dan flaş bir iddia geldi.

Galatasaray'da tüm gözler bu sezonun flaş transferi Radamel Falcao'da... Yıllık 7 milyon euro'nun üzerindeki maaşında indirime gidip gitmeyeceği merakla bekleniyor.

Hal böyle olunca transfer iddiaları da birbirini kovalamaya devam ediyor. Yıldız oyuncuyla ilgili özellikle Arap medyasındaki haberler dikkat çekiyor. 

Saudi Sport, dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle Romanya'da bulunan Razvan Lucescu ile Al-Hilal yöneticilerinin bir tele konferans yaptığını, Rumen hocanın, Bafetimbi Gomis'in yerine kendisine önerilen forvetler arasında Falcao'yu çok istediğini bildirdi.

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İddianın devamı ise, Suudi Arabistan'ın Al Mowaten gazetesinden geldi. Ayrılmak istediğini birden fazla kez söyleyen Gomis'in yerine Fahd Bin Navel başkanlığındaki Al Hilal yönetiminin, Falcao ile resmi temaslara başladığını iddia etti.

Gazete aynı haberin içinde ayrıca Al-Hilal'in, Guangzhou'dan ayrılmak istediğini menajerler aracılığıyla kulübe ileten Talisca'yla da sözleşme imzalamak istediğini duyurdu. 

Son dakika | Radamel Falcaonun yeni takımını açıkladılar

Son dakika | Radamel Falcaonun yeni takımını açıkladılar

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