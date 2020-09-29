Son Dakika | Rakibine tüküren Ozan Kabak'a 6 maç ceza!

Almanya Bundesliga'da geçtiğimiz hafta sonu oynanan Schalke04-Werder Bremen karşılaşmasında bir pozisyonda yerde kalan rakibinin üzerine tüküren Ozan Tufan için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kartı gören ve oyundan ihraç edilen genç futbolcu için Almanya'nın en çok okunan gazetelerinden Bild, flaş bir iddiada bulundu.

SALDIRI KABUL EDİLİYOR

Oyuncunun çift sarı karttan atıldığı için RB Leipzig maçında oynayamacağı vurgulanan haberde, rakibie tükürmenin saldırı kategorisinde yer aldığı ve cezasının en az 6 maç men olduğu kaydedildi. Ozan Kabak'ın sosyal medyadan hemen özür dilemesinin ise hafifletici olabileceği belirtildi.

Benzer bir olayın 2019'da yaşandığı hatırlatıldı ve eski Stuttgart doğumlu Santiago Ascacibar'ın o dönem Leverkusen forması giyen Kai Havertz'e tükürmesi nedeniyle 6 maçla cezalandırıldığı hatırlatıldı.

Kasıtlı öksürme ve tükürmeyi cezalandıran Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) Koronavirüs'le ilgili yeni kuralının açık bir niyetin kanıtlanması gerekçiği için burada geçerli olmadığı da haberde yer aldı.