Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Son Dakika | Rakibine tüküren Ozan Kabak'a 6 maç ceza!
29.09.2020 - 09:44 |

Son Dakika | Rakibine tüküren Ozan Kabak'a 6 maç ceza!

Galatasaray'da yetişip yurtdışına transfer olan futbolcu Ozan Kabak'ın son hareketi Almanya'da gündemden düşmüyor.

ABONE OL

Almanya Bundesliga'da geçtiğimiz hafta sonu oynanan Schalke04-Werder Bremen karşılaşmasında bir pozisyonda yerde kalan rakibinin üzerine tüküren Ozan Tufan için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kartı gören ve oyundan ihraç edilen genç futbolcu için Almanya'nın en çok okunan gazetelerinden Bild, flaş bir iddiada bulundu.

SALDIRI KABUL EDİLİYOR

Oyuncunun çift sarı karttan atıldığı için RB Leipzig maçında oynayamacağı vurgulanan haberde, rakibie tükürmenin saldırı kategorisinde yer aldığı ve cezasının en az 6 maç men olduğu kaydedildi. Ozan Kabak'ın sosyal medyadan hemen özür dilemesinin ise hafifletici olabileceği belirtildi.

Benzer bir olayın 2019'da yaşandığı hatırlatıldı ve eski Stuttgart doğumlu Santiago Ascacibar'ın o dönem Leverkusen forması giyen Kai Havertz'e tükürmesi nedeniyle 6 maçla cezalandırıldığı hatırlatıldı.

Kasıtlı öksürme ve tükürmeyi cezalandıran Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) Koronavirüs'le ilgili yeni kuralının açık bir niyetin kanıtlanması gerekçiği için burada geçerli olmadığı da haberde yer aldı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe bombayı patlattı! Anlaşma sağlandı...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Beşiktaş'ta flaş Domagoj Vida gelişmesi

Son Dakika | Rakibine tüküren Ozan Kabaka 6 maç ceza

Ahmet Düverioğlu sesiyle hayran bıraktı! Kaptan Melih'le birlikte...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son Dakika | Rakibine tüküren Ozan Kabak'a 6 maç ceza!
    Son Dakika | Rakibine tüküren Ozan Kabak'a 6 maç ceza!
  2. Genoa takımında Kovid-19 vaka sayısı 14'e yükseldi
    Genoa takımında Kovid-19 vaka sayısı 14'e yükseldi
  3. Transfer Haberleri | Fenerbahçe'de son dakika Nabil Dirar kararı!
    Transfer Haberleri | Fenerbahçe'de son dakika Nabil Dirar kararı!
  4. Son dakika | Victor Moses, Chelsea'de kadro dışı kaldı
    Son dakika | Victor Moses, Chelsea'de kadro dışı kaldı
  5. Son dakika | Al Ittihad, Garry Rodrigues'i geri çağırdı
    Son dakika | Al Ittihad, Garry Rodrigues'i geri çağırdı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer haberleri | Gökhan İnler Adana Demirspor yolunda...

Transfer haberleri | Gökhan İnler Adana Demirspor yolunda...

Transfer haberleri | Kayserispor'dan Fernandes sürprizi

Transfer haberleri | Kayserispor'dan Fernandes sürprizi

Son dakika | Selçuk Şahin Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Son dakika | Selçuk Şahin Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Transfer haberleri | Umut Nayir'e Hajduk Split talip

Transfer haberleri | Umut Nayir'e Hajduk Split talip

Sıradaki Haber