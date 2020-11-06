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06.11.2020 - 17:01 |

Son dakika | Real Madrid Ramos ile sözleşme uzatıyor!

Real Madrid’in sembolleşen kaptanı Sergio Ramos için yeni bir dönem başlıyor. Sözleşmesi sona eren kaptan için Real Madrid tarihe geçecek sözleşme hazırlıyor.

Son dakika | Real Madrid Ramos ile sözleşme uzatıyor!
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Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

İspanya ve Real Madrid’de Sergio Ramos gündem olmaya devam ediyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 34 yaşındaki defans için eflatun-beyazlılar tarihe geçecek bir hazırlık yapıyor. 

AS’ın özel haberinde, 30 yaş üstü oyuncularla kulüp prensipleri gereği sadece 1 yıl sözleşme yenileyen Real Madrid, Ramos için bu yazılı olmayan ama adeta kural gibi sayılan durumu değiştiriyor. 

Deneyimli yıldızı 2023’e kadar takımda tutmak isteyen İspanyol devi, 2 yıllık sözleşme hazırladı. Haziran 2021’de sözleşmesi biteceği için Ocak ayından itibaren istediği kulüple görüşme hakkı olab Ramos için ilginç bir süreç başlayacak. 15 yıldır Real Madrid forması giyen ve son olarak savunmacı kimliğiyle 100’ler kulübüne girerek Fernando Hierro’dan sonra en golcü savunmacı olan Ramos için Avrupa’dan teklifler gelmesi de bekleniyor.

Son olarak Real Madrid’de teknik direktör Zidane, “Ramos bizim liderimiz. Sahadaki kaptanımız. Bizimle olması bir şans, kalmasını isteriz” demişti.

Son dakika | Real Madrid Ramos ile sözleşme uzatıyor

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