Son Dakika | Real Madrid'de ayrılık iddiası! Isco'nun yeni takımı...

İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid'in yıldız oyuncularından Isco, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Marca'nın iddiasına göre İspanyol oyuncu, ocak ayında takımdan ayrılmaya karar verdi.

İspanyol devinde istediği şansı bulmakta zorlanan Isco için Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın da gidişine engel olmayacağı aktarılmakta. İspanyol yıldız için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin yanı sıra İtalyan devi Juventus'un da devrede olduğu belirtildi.