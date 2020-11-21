Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİspanya La Liga Haberleri Son Dakika | Real Madrid'de ayrılık iddiası! Isco'nun yeni takımı...
21.11.2020 - 13:45 |

Son Dakika | Real Madrid'de ayrılık iddiası! Isco'nun yeni takımı...

La Liga devi Real Madrid'in yıldız oyuncularından Isco, ocak ayında takımdan ayrılmaya hazırlanırken Manchester City ve Juventus'un kendisiyle ilgilendiği aktarıldı.

ABONE OL

İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid'in yıldız oyuncularından Isco, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Marca'nın iddiasına göre İspanyol oyuncu, ocak ayında takımdan ayrılmaya karar verdi.

İspanyol devinde istediği şansı bulmakta zorlanan Isco için Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın da gidişine engel olmayacağı aktarılmakta. İspanyol yıldız için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin yanı sıra İtalyan devi Juventus'un da devrede olduğu belirtildi.

Son Dakika | Real Madridde ayrılık iddiası Isconun yeni takımı...

 

 

Ali Şafak Öztürk'ten Abdullah Avcı yorumu...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Bulut’a 100. maç sürprizi
    Bulut’a 100. maç sürprizi
  2. Hatayspor'da Kovid-19 vakası
    Hatayspor'da Kovid-19 vakası
  3. Orhun Ene dönemi! Resmi açıklama...
    Orhun Ene dönemi! Resmi açıklama...
  4. Haaland, Golden Boy'u kazandı
    Haaland, Golden Boy'u kazandı
  5. Isco, Real Madrid'den ayrılıyor
    Isco, Real Madrid'den ayrılıyor



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

CANLI | Karagümrük- Sivasspor

CANLI | Karagümrük- Sivasspor

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta hangi kanalda? Erol Bulut ilk 11'de kime şans verecek?

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta hangi kanalda? Erol Bulut ilk 11'de kime şans verecek?

Beşiktaş - Başakşehir maçının VAR'ı Mete Kalkavan

Beşiktaş - Başakşehir maçının VAR'ı Mete Kalkavan

Son dakika | Denizlispor Başkanı Ali Çetin koronavirüse yakalandı

Son dakika | Denizlispor Başkanı Ali Çetin koronavirüse yakalandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet