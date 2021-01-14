Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Son dakika | Real Madrid'in eski kalecisi Ankaraspor ile anlaştı
14.01.2021 - 09:17 | | Ajansspor

Son dakika | Real Madrid'in eski kalecisi Ankaraspor ile anlaştı

TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor, transfer çalışmaları kapsamında bir dönem Real Madrid C Takımı'nda oynayan Dinamo Bükreş kalecisi Tomas Mejias Osorio anlaşmaya vardı.

Son dakika | Real Madrid'in eski kalecisi Ankaraspor ile anlaştı
ABONE OL

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Ankaraspor'dan kaleye takviye geldi. Ankaraspor, son olarak Dlnamo Bükreş'te forma giyen İspanyol file bekçisi Tomás Mejías Osorio ile anlaştı.

Real Madrid C ve M'Boro takımlarında da oynadı

31 yaşındaki kaleci bu sezon Bükreş temsilcisinde 10 maçta görev aldı. Tomas Mejias Osorio, Real Madrid C Takımı'nda da oynamıştı. Ayrıca kariyerinde İngiliz ekibi Middlesbrough'da da görev yaptı.

Güncel piyasa değeri ne kadar?

1.95 boyundaki kalecinin Transfermarkt verilerine göre; 9 Mayıs 2013 tarihinde güncel piyasa değeri 800 bin euro civarındaydı. Tomás Mejías Osorio'nun güncel piyasa değeri ise 450 bin euro olarak gösteriliyor.

Öte yandan Ankaraspor'un Ankaragücü'nden ayrılan Ante Kulusic'in transferinde de sona geldiği öğrenildi. 34 yaşındaki Hırvat oyuncu, stoper, sağ bek ve ön libero mevkilerinde oynayabiliyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fatih Terim'den olay yaratan sözler!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Mesut Özil transferi çıkmaza mı girdi! Arsenal ile anlaşma...

Son dakika | Real Madridin eski kalecisi Ankaraspor ile anlaştı

 

Liverpool'un unutulmaz 2020 yılı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Mesut Özil, memleketine spor kompleksi yaptırıyor
    Mesut Özil, memleketine spor kompleksi yaptırıyor
  2. Real'in eski kalecisi Ankaraspor ile anlaştı
    Real'in eski kalecisi Ankaraspor ile anlaştı
  3. Çeyrek finale yükseldiler!
    Çeyrek finale yükseldiler!
  4. NBA'de dev takas gerçekleşti! Harden'ın yeni adresi belli oldu
    NBA'de dev takas gerçekleşti! Harden'ın yeni adresi belli oldu
  5. Bayern Münih - Holstein Kiel'e elendi!
    Bayern Münih - Holstein Kiel'e elendi!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Libertadores Kupası'nda FC Santos adını finale yazdırdı

Libertadores Kupası'nda FC Santos adını finale yazdırdı

Monaco son anda çark etti! Henry Onyekuru transferinde kriz çıktı

Monaco son anda çark etti! Henry Onyekuru transferinde kriz çıktı

Transfer haberleri | Fenerbahçe'den Attila Szalai için transfer teklifi

Transfer haberleri | Fenerbahçe'den Attila Szalai için transfer teklifi

Son Dakika: Mustafa Cengiz’in yapacağı toplantının detayları netleşti!

Son Dakika: Mustafa Cengiz’in yapacağı toplantının detayları netleşti!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet