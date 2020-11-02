Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerÄ°spanya La Liga Haberleri Son dakika | Real Madridli Militao koronavirüse yakalandÄ±
02.11.2020 - 15:46 | | ANKARA (AA) -

Son dakika | Real Madridli Militao koronavirüse yakalandÄ±

Ä°spanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takÄ±mlarÄ±ndan RealÂ  Madrid, BrezilyalÄ± savunma oyuncusu Eder Militao'nun yeni tip koronavÃ¼rÃ¼seÂ  (Kovid-19) yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â

Son dakika | Real Madridli Militao koronavirüse yakalandÄ±
ABONE OL

La Liga devi RealÂ  Madrid, BrezilyalÄ± savunma oyuncusu Eder Militao'nun yeni tip koronavÃ¼rÃ¼se yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, futbolcular, teknik heyet veÂ  Ã§alÄ±ÅŸanlar Kovid-19 taramasÄ±ndan geÃ§ti. YalnÄ±zca 22 yaÅŸÄ±ndaki Militao'nun testÂ  sonucu pozitif Ã§Ä±ktÄ±.

Real Madrid, yarÄ±n sahasÄ±nda Inter ile oynayacaÄŸÄ± UEFA Åžampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 3. maÃ§Ä±na, Militao'dan yoksun Ã§Ä±kacak.

Son dakika | Real Madridli Militao koronavirÃ¼se yakalandÄ±

Â 

Â 

Â Â 

Â 

Bursasporlu Ali Akman'Ä±n geliÅŸimi...
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
  1. Son dakika - KasÄ±mpaÅŸa'da Mehmet AltÄ±parmak ile yollar ayrÄ±ldÄ±
    Son dakika - KasÄ±mpaÅŸa'da Mehmet AltÄ±parmak ile yollar ayrÄ±ldÄ±
  2. UEFA'dan hakem Abdulkadir Bitigen'e görev
    UEFA'dan hakem Abdulkadir Bitigen'e görev
  3. UEFA'dan SÄ±rbistan'a "maça geç çÄ±kma" cezasÄ±
    UEFA'dan SÄ±rbistan'a "maça geç çÄ±kma" cezasÄ±
  4. UEFA'dan hakem Cansu Tiryaki'ye görev
    UEFA'dan hakem Cansu Tiryaki'ye görev
  5. Son dakika | Real Madridli Militao koronavirüse yakalandÄ±
    Son dakika | Real Madridli Militao koronavirüse yakalandÄ±



YAZARLAR
TÃœM YAZARLAR

2020 ABD SeÃ§imleri

GÃ¼n KaldÄ±



Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Son dakika | A Milli KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n aday kadrosu açÄ±klandÄ±

Son dakika | A Milli KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n aday kadrosu aÃ§Ä±klandÄ±

BaÅŸakÅŸehir'de Manchester United hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±

BaÅŸakÅŸehir'de Manchester United hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±

TEF Ligi heyecanÄ± baÅŸlÄ±yor!

TEF Ligi heyecanÄ± baÅŸlÄ±yor!

BeÅŸiktaÅŸ, Gaziantep FK hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±

BeÅŸiktaÅŸ, Gaziantep FK hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±

SÄ±radaki Haber