Son dakika | Real Madridli Militao koronavirÃ¼se yakalandÄ±

02.11.2020 - 15:46 | | ANKARA (AA) -
Son dakika | Real Madridli Militao koronavirüse yakalandÄ±
Ä°spanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takÄ±mlarÄ±ndan RealÂ Madrid, BrezilyalÄ± savunma oyuncusu Eder Militao'nun yeni tip koronavÃ¼rÃ¼seÂ (Kovid-19) yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â
La Liga devi RealÂ Madrid, BrezilyalÄ± savunma oyuncusu Eder Militao'nun yeni tip koronavÃ¼rÃ¼se yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â
KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, futbolcular, teknik heyet veÂ Ã§alÄ±ÅŸanlar Kovid-19 taramasÄ±ndan geÃ§ti. YalnÄ±zca 22 yaÅŸÄ±ndaki Militao'nun testÂ sonucu pozitif Ã§Ä±ktÄ±.
Real Madrid, yarÄ±n sahasÄ±nda Inter ile oynayacaÄŸÄ± UEFA Åžampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 3. maÃ§Ä±na, Militao'dan yoksun Ã§Ä±kacak.
Â
Â
Â Â
Â