Son Dakika | Real Madrid'te Hazard isyanı! Yine sakatlandı...

İspanya La Liga'da bu akşam oynanacak Real Madrid - Valladolid karşılaşması öncesinde başkent ekibinde şok etkisi yaratan gelişme yaşanıyor.

Geçtiğimiz sezonun başında Chelsea'den 115 milyon euro karşılığında Real Madrid'in yolunu tutan futbolcu, gösterdiği performansla kulübe yakın olduğu bilinen basın kuruluşları tarafından ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

Yeni sezon hazırlıklarının son günlerinde sakatlanarak ligde oynanan ilk iki karşılaşmayı kaçıran Hazard, bugün yeni bir sakatlık geçirdi.

Bu akşam Valladolid karşısında maça ilk 11'de başlaması beklenen Belçikalı oyuncunun yapılan son antrenmanda dizinden bir sakatlık geçirdiği ve 2-3 hafta daha sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı. Taraftarlar sosyal medyada, yeniden sakatlanan oyuncuya hakaret mesajları yayınladı.

Geçtiğimiz sezon 22 maçta forma giyebilen oyuncu, bu sezon da şimdiden yeni sakatlığı ile birlikte 5-6 maç forma giyemeyecek.