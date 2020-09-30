Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİspanya La Liga Haberleri Son Dakika | Real Madrid'te Hazard isyanı! Yine sakatlandı...
30.09.2020 - 16:17 | | Skorer Dış Haberler

Son Dakika | Real Madrid'te Hazard isyanı! Yine sakatlandı...

Real Madrid'te Eden Hazard şoku yaşanıyor... Dünyaca ünlü yıldız maça çıkmadan sakatlandı.

Son Dakika | Real Madrid'te Hazard isyanı! Yine sakatlandı...
ABONE OL

İspanya La Liga'da bu akşam oynanacak Real Madrid - Valladolid karşılaşması öncesinde başkent ekibinde şok etkisi yaratan gelişme yaşanıyor.

Geçtiğimiz sezonun başında Chelsea'den 115 milyon euro karşılığında Real Madrid'in yolunu tutan futbolcu, gösterdiği performansla kulübe yakın olduğu bilinen basın kuruluşları tarafından ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

Yeni sezon hazırlıklarının son günlerinde sakatlanarak ligde oynanan ilk iki karşılaşmayı kaçıran Hazard, bugün yeni bir sakatlık geçirdi.

Bu akşam Valladolid karşısında maça ilk 11'de başlaması beklenen Belçikalı oyuncunun yapılan son antrenmanda dizinden bir sakatlık geçirdiği ve 2-3 hafta daha sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı. Taraftarlar sosyal medyada, yeniden sakatlanan oyuncuya hakaret mesajları yayınladı.

Geçtiğimiz sezon 22 maçta forma giyebilen oyuncu, bu sezon da şimdiden yeni sakatlığı ile birlikte 5-6 maç forma giyemeyecek.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Edin Visca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'nin golcüsü bugün İstanbul'a geliyor! Süper Lig'den...

Son Dakika | Real Madridte Hazard isyanı Yine sakatlandı...

Konyaspor'dan top toplayıcı gence ödül! Beşiktaş galibiyetinde...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Trabzonspor'un hedefi Marko Livaja
    Son dakika | Trabzonspor'un hedefi Marko Livaja
  2. Rangers Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? GS maçı saat kaçta başlayacak?
    Rangers Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? GS maçı saat kaçta başlayacak?
  3. Son dakika | Ozan Kabak 5 maç ceza aldı!
    Son dakika | Ozan Kabak 5 maç ceza aldı!
  4. Pınar Karşıyaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi maç programı belli oldu
    Pınar Karşıyaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi maç programı belli oldu
  5. Göztepe, Ege Özkayımoğlu'nu 1922 Konyaspor'a kiraladı
    Göztepe, Ege Özkayımoğlu'nu 1922 Konyaspor'a kiraladı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlacak?

Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlacak?

Son dakika - Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı

Son dakika - Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Sıradaki Haber