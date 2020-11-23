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23.11.2020 - 19:19 | | Sporx

Son dakika - Rekoru kaçıran Max Kruse'den açıklama!

Union Berlin'deki performansıyla Max Kruse, övgüleri kapmaya devam ediyor. Max Kruse kaçırdığı rekor sonrası açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Rekoru kaçıran Max Kruse'den açıklama!
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Union Berlin'deki performansıyla Max Kruse, övgüleri kapmaya devam ediyor. Max Kruse kaçırdığı rekor sonrası açıklamalarda bulundu.

Max Kruse, takımı Union Berlin'in yıldızı olmaya devam ediyor. Kruse son olarak Köln maçında takımının kurtarıcısı oldu.

Köln karşısında 72. dakikadaki golüyle takımının galibiyetini getiren Kruse, ligdeki performansıyla övgüler alıyor.

Almanya'da 16 penaltısından 16'sını da gol yapan Kruse, Köln karşısında penaltıyı kaçırmasına rağmen dönen topu tamamladı. Alman orta saha penaltıyı gole çevirmiş olsaydı, Hans-Joachim Abel'in 16 penaltıyı üst üste gol yapma rekorunu geçerek, rekorun tek sahibi olacaktı.

"REKOR ÖNEMLİ DEĞİL"

Konuyla ilgili konuşan Kruse; "15 puanımız var ve 7 maçtır kaybetmiyoruz. Üzerine konuşalacak şey budur, rekor değil." dedi.

32 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 8 Bundesliga maçında 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Son dakika - Rekoru kaçıran Max Kruseden açıklama

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