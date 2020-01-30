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HaberlerDemir Grup Sivasspor Haberleri SON DAKİKA | Rıza Çalımbay: Yatabare 4 hafta olmayacak
30.01.2020 - 17:11 |

SON DAKİKA | Rıza Çalımbay: Yatabare 4 hafta olmayacak

Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Yatabare'nin sakatlığı sebebiyle 4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

SON DAKİKA | Rıza Çalımbay: Yatabare 4 hafta olmayacak

Sivasspor'a forvet oyuncusu Yatabare'den kötü haber geldi... Teknik direktör Rıza Çalımbay, golcü futbolcunun sakatlığı sebebiyle 4 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtti.

Trt Spor'a konuşan Çaılmbay, "Yatabare, Rizespor maçında sakatlandı. 4 hafta olmayacak. Acil şekilde bir forvet bakıyoruz" dedi.

SON DAKİKA | Rıza Çalımbay: Yatabare 4 hafta olmayacak

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