Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSivasspor Haberleri Son dakika - Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması!
28.01.2021 - 21:58 |

Son dakika - Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması!

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Aytemiz Alanyaspor'u yenerek, sezonun ikinci yarısına galibiyetle başlamak istediklerini belirtti.

Son dakika - Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması!
ABONE OL

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u yenerek, sezonun ikinci yarısına galibiyetle başlamak istediklerini belirtti.

Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, Alanyaspor'un iyi bir takım olduğunu aktararak, şunları kaydetti: 

"Ligin ikinci yarısına çok iyi başlamak zorundayız. Transfer olacak arkadaşları bekliyoruz. Bu dönemde transfer yapmak kolay değil. Onlar da aramıza katılırsa bizim için çok iyi olacak."

Son dakika - Rıza Çalımbaydan transfer açıklaması

    Galatasaray kafilesi Gaziantep'te
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması!
      Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması!
    2. Beşiktaş Icrypex - CSU Sibiu: 90-81
      Beşiktaş Icrypex - CSU Sibiu: 90-81
    3. Marcelo Goiano için ameliyat kararı!
      Marcelo Goiano için ameliyat kararı!
    4. Adzic ile yollar ayırıldı!
      Adzic ile yollar ayırıldı!
    5. Son dakika - Acun Ilıcalı:
      Son dakika - Acun Ilıcalı:



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Kupa sonrası 2 PFDK sevki!

    Süper Kupa sonrası 2 PFDK sevki!

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi-Samuel idmanda!

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi-Samuel idmanda!

    Khimki - Fenerbahçe Beko: 76-107

    Khimki - Fenerbahçe Beko: 76-107

    Kayserispor Luckassen ile anlaştı

    Kayserispor Luckassen ile anlaştı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet