25.01.2021 - 17:13 |
Son dakika - Rizespor, Sumudica'yı resmen açıkladı
Çaykur Rizespor, Marius Sumudica ile 1.5 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Rizespor, teknik direktör Marius Sumudica'yla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Rize ekibinden yapılan açıklama şöyle;
Başkan vekilimiz Ali Zeki Saruhan ile bir araya gelen Romanyalı teknik adam Marius Ninel Şumudică ile 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldı.
Yeni teknik direktörümüz Şumudică; 26 Ocak Salı günü başkanımız Hasan Kartal’ın katılımıyla Rize’de düzenlenecek imza töreni ile kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.
Marius Ninel Şumudică’ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.
Fenerbahçe maçında sahada
Marius Sumudica Rizespor'un başında ilk sınavını Fenerbahçe karşısında verecek.