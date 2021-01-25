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25.01.2021 - 17:13 |

Son dakika - Rizespor, Sumudica'yı resmen açıkladı

Çaykur Rizespor, Marius Sumudica ile 1.5 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Son dakika - Rizespor, Sumudica'yı resmen açıkladı
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Rizespor, teknik direktör Marius Sumudica'yla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Rize ekibinden yapılan açıklama şöyle;

Başkan vekilimiz Ali Zeki Saruhan ile bir araya gelen Romanyalı teknik adam Marius Ninel Şumudică ile 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

Yeni teknik direktörümüz Şumudică; 26 Ocak Salı günü başkanımız Hasan Kartal’ın katılımıyla Rize’de düzenlenecek imza töreni ile kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Marius Ninel Şumudică’ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe maçında sahada

Marius Sumudica Rizespor'un başında ilk sınavını Fenerbahçe karşısında verecek.

Son dakika - Rizespor, Sumudicayı resmen açıkladı

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