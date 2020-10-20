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20.10.2020 - 14:05 |

Son dakika | Roberto Soldado'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Roberto Soldado, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Son dakika | Roberto Soldado'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
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Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Roberto Soldado, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Soldado, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Takım arkadaşlarımın yanında olamamak beni üzüyor ama kendimi iyi hissediyorum ve evden bir taraftar gibi takımı destekleyeceğim." açıklamasını yaptı.

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Son dakika | Roberto Soldadonun koronavirüs testi pozitif çıktı

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