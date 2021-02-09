Son dakika | Rodallega: Bu ligin en iyi oyuncusu Nwakaeme

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde büyük çıkış yakalayan ve seri galibiyetlerle zirve yarışına dahil olan Trabzonspor'da Nwakaeme fırtınası dinmiyor...

Hugo Rodallega, Yeni Malatyaspor’a uzatma dakikalarında attığı golle alkışlanan Nijeryalı yıldıza övgü yağdırdı.

Kolombiyalı golcü Instagram hesabından "Bu ligin en iyi oyuncusu Tony Tonero (Antony Nwakaeme)” paylaşımını yaptı. Ayrıca haftanın 11’inde Nwakaeme’yi göremeyen Rodallega, “Nwakaeme nerede?” diyerek tepki gösterdi.