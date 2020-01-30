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HaberlerDünyadan Futbol Haberleri Son dakika | Rodriguez, PSV için yola çıktı
30.01.2020 - 11:59 |

Son dakika | Rodriguez, PSV için yola çıktı

Milan’ın İsviçreli futbolcusu Ricardo Rodriguez, PSV Eindhoven’a transferi için Amsterdam’a hareket etti.

Son dakika | Rodriguez, PSV için yola çıktı

Milan’da forma giyen İsviçreli futbolcu Ricardo Rodriguez, Hollanda ekibi PSV’ye transferi için Amsterdam’a hareket etti.

Fenerbahçe’nin de bir süredir gündeminde olan 27 yaşındaki futbolcunun mali durumlar sebebiyle sarı-lacivertli ekibe transferi gerçekleşmemişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Rodriguez, PSV’nin teklifini kabul etti ve Hollanda’ya giderken Milano Havalimanı’nda görüntülendi.

Son dakika | Rodriguez, PSV için yola çıktı

Son dakika | Rodriguez, PSV için yola çıktı

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