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07.02.2021 - 21:10 |

Son dakika - Rosier'den maç sonu Aboubakar itirafı!

Süper Lig'de Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Rosier ve Wellinton açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Rosier'den maç sonu Aboubakar itirafı!
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Süper Lig'de Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Rosier açıklamalarda bulundu.

"Golümü anneme armağan ediyorum.Aboubakar ile çok iyi anlaşıyoruz, benim ailemden biri gibi. Antrenmanlarda sürekli şakalaşıyoruz, o oyundan çıkınca golü atmak da bana kaldı"

Wellinton ise "Çok çok iyi mücadele ettik, çok zor bir maç oldu, neredeyse 70 dakika 10 kişi oynadık ama kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı ve biz de kazandık. ifadelerini kullandı.

Son dakika - Rosierden maç sonu Aboubakar itirafı

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