Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Son Dakika | Rusya Milli Takımı'nda 3 korona virüs vakası
11.11.2020 - 15:57 | | İHA

Son Dakika | Rusya Milli Takımı'nda 3 korona virüs vakası

A Milli futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'ndeki rakiplerinden Rusya'da futbolculardan Anton Zabolotny, Aleksandr Erokhin ve Daniil Lesovoy'un korona virüs testi pozitif çıktı.

Son Dakika | Rusya Milli Takımı'nda 3 korona virüs vakası
ABONE OL

A Milli futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'ndeki rakiplerinden Rusya'da yapılan korona virüs testler sonrasında 3 korona virüs vakası çıktı. Futbolculardan Anton Zabolotny, Aleksandr Erokhin ve Daniil Lesovoy’un testinin pozitif çıktığı açıklandı. Ümit Milli Takım’ın forveti Fedor Chalov'un aday kadrosuna dahil edildiği ifade edildi. Moldova maç öncesinde tek oyuncunun çağrılmasına sebep olarak, yeni oyuncunun UEFA’nın resmi testine daha önce tabi tutulmuş olması gerektiği belirtildi.

A Milli Futbol Takımı, 15 Kasım Pazar günü Ülker Stadyumu'nda Rusya ile karşılaşacak.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Tugay Kerimoğlu'ndan bomba açıklamalar! Yeni transferi canlı yayında duyurdu...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe ara transferde Başakşehir'in yıldızını kadrosuna katıyor! İnanılmaz takas...

Son Dakika | Rusya Milli Takımında 3 korona virüs vakası

Flamengo'dan Koronavirüse Karşı Savaşa Destek

Max Kruse'ye tehdit mektubu | 'Beyinsizsin, defol'
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Özdemir'den açıklama! Yayıncı kuruluş...
    Özdemir'den açıklama! Yayıncı kuruluş...
  2. Trabzonspor açıkladı! Abdülkadir...
    Trabzonspor açıkladı! Abdülkadir...
  3. Resmen açıklandı! Ersun Yanal...
    Resmen açıklandı! Ersun Yanal...
  4. Formula 1 heyecanı TV+'ta
    Formula 1 heyecanı TV+'ta
  5. Milli maç öncesi büyük şok! 3 pozitif...
    Milli maç öncesi büyük şok! 3 pozitif...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları

Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları

Türkiye-Hırvatistan maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi? Uluslar Ligi maçları öncesi kritik sınav

Türkiye-Hırvatistan maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi? Uluslar Ligi maçları öncesi kritik sınav

Son dakika haberleri | Kruse'ye hakaret ve tehdit dolu mektup

Son dakika haberleri | Kruse'ye hakaret ve tehdit dolu mektup

Son dakika | Kayserispor'la anlaşan Samet Aybaba, şehre geldi

Son dakika | Kayserispor'la anlaşan Samet Aybaba, şehre geldi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet