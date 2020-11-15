Son dakika - Ryan Babel'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

Hollanda'nın Bosna Hersek maçı kadrosundan çıkarılan Ryan Babel'in covid 19 testi pozitif çıktı.

Hollanda Milli Takımı'nın kadrosundan kendini iyi hissetmediği için çıkarılan Babel'in ilk 3 covid-19 testi negatif çıktı. Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Hollandalı oyuncunun 4. testi pozitif çıktı.

Ryan Babel, Polonya ile yapılacak son maçta da forma giyemeyecek.

Galatasaray'da daha önce milli arada Norveç Milli Takımı'na giden Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.