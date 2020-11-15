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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Ryan Babel'in koronavirüs testi pozitif çıktı!
15.11.2020 - 20:43 |

Son dakika - Ryan Babel'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

3 testinden negatif sonuç alınan Ryan Babel'in 4. koronavirüs testi pozitif çıktı. Babel daha öncesinde koronavirüs semptomlarına benzer şikayetleri nedeniyle Hollanda kadrosundan çıkarılmıştı.

Son dakika - Ryan Babel'in koronavirüs testi pozitif çıktı!
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Hollanda'nın Bosna Hersek maçı kadrosundan çıkarılan Ryan Babel'in covid 19 testi pozitif çıktı.

Hollanda Milli Takımı'nın kadrosundan kendini iyi hissetmediği için çıkarılan Babel'in ilk 3 covid-19 testi negatif çıktı. Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Hollandalı oyuncunun 4. testi pozitif çıktı.

Ryan Babel, Polonya ile yapılacak son maçta da forma giyemeyecek.

 

Galatasaray'da daha önce milli arada Norveç Milli Takımı'na giden Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Son dakika - Ryan Babelin koronavirüs testi pozitif çıktı

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