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03.11.2020 - 09:57 | | İHA

Son Dakika | Ryan Giggs tutuklandı

Galler Teknik Direktörü ve efsane futbolcu Ryan Giggs, kız arkadaşı Kate Graville'e fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı. Giggs, ödenen kefaletin ardından serbest bırakıldı.

Son Dakika | Ryan Giggs tutuklandı
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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası’ndaki rakiplerinden Galler’in Teknik Direktörü ve efsane futbolculardan Ryan Giggs, kız arkadaşına şiddet uyguladığı gerekçesi ile tutuklandı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, polis ekipleri geçtiğimiz pazar gecesi hakkında yapılan şikayet üzerine Giggs’in Manchester Worsley’deki evine gitti. Giggs, 2017 yılından beri beraber olduğu kız arkadaşı Kate Greville‘e fiziksel şiddet uyguladığı iddiası ile tutuklanarak polis merkezine götürüldü. Alınan bilgilere göre Greville’in tedavi gerektirmeyecek hafif yaraları olmasından dolayı Giggs kefaletle serbest bırakıldı.

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