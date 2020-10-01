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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Sadık Çiftpınar'a Sivasspor talip
01.10.2020 - 08:20 |

Son dakika | Sadık Çiftpınar'a Sivasspor talip

Fenerbahçe'de ayrılması kesin gözle bakılan isimler arasında yer alan Sadık Çiftpınar'a Rıza Çalımbay'ın takımı Sivasspor talip oldu.

Son dakika | Sadık Çiftpınar'a Sivasspor talip
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Transfer şampiyonu Fenerbahçe'de transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor. Birçok ismi kadrosuna katan sarı lacivertli ekipte ayrılacak isimlerde netleşti. 

Kırmızı- Beyazlılar, Kanarya’nın stoperlerinden Sadık Çiftpınar’ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Oyuncunun durumunu soran Yiğidolar, Sadık’la da temasa geçerek transferi kiralık olarak bitirmek adına mesai harcayacak. Sivasspor’da Aaron’un 8 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

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