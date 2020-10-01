01.10.2020 - 08:20 |
Son dakika | Sadık Çiftpınar'a Sivasspor talip
Fenerbahçe'de ayrılması kesin gözle bakılan isimler arasında yer alan Sadık Çiftpınar'a Rıza Çalımbay'ın takımı Sivasspor talip oldu.
Transfer şampiyonu Fenerbahçe'de transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor. Birçok ismi kadrosuna katan sarı lacivertli ekipte ayrılacak isimlerde netleşti.
Kırmızı- Beyazlılar, Kanarya’nın stoperlerinden Sadık Çiftpınar’ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Oyuncunun durumunu soran Yiğidolar, Sadık’la da temasa geçerek transferi kiralık olarak bitirmek adına mesai harcayacak. Sivasspor’da Aaron’un 8 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
İşte Sivasspor'un yeni sezon formaları