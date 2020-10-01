Son dakika | Sadık Çiftpınar'a Sivasspor talip

Transfer şampiyonu Fenerbahçe'de transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor. Birçok ismi kadrosuna katan sarı lacivertli ekipte ayrılacak isimlerde netleşti.

Kırmızı- Beyazlılar, Kanarya’nın stoperlerinden Sadık Çiftpınar’ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Oyuncunun durumunu soran Yiğidolar, Sadık’la da temasa geçerek transferi kiralık olarak bitirmek adına mesai harcayacak. Sivasspor’da Aaron’un 8 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

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