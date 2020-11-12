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12.11.2020 - 16:21 | | KAYSERİ (AA) -

Son dakika | Samet Aybaba, Kayserispor'la sözleşme imzaladı

Hes Kablo Kayserispor, deneyimli teknik adamla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Son dakika | Samet Aybaba, Kayserispor'la sözleşme imzaladı
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Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, daha önce anlaşmaya varıldığı duyurulan teknik direktör Samet Aybaba ile sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde başkan Berna Gözbaşı da hazır bulundu.

Aybaba, törende kendisini sezon sonuna kadar Kayserispor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Son dakika | Samet Aybaba, Kayserisporla sözleşme imzaladı

Kayserisporlu Manuel Fernandes'in geçtiğimiz sezon attığı goller

 

 

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