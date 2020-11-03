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03.11.2020 - 22:47 |

Son dakika - Şampiyonlar Ligi'nde Mönchengladbach, Shakhtar Donetsk'i 6-0 ile geçti!

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Shakhtar Donetsk'i deplasmanda 6-0 yenen Mönchengladbach liderliğe yükseldi.

Son dakika - Şampiyonlar Ligi'nde Mönchengladbach, Shakhtar Donetsk'i 6-0 ile geçti!
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UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü hafta maçında Shakhtar Donetsk, Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti.

Sezonun en gollü maçlarından birisine imza atan Mönchengladbach, rakibi Shakhtar Donetsk'i 6-0 mağlup etmeyi başardı. İlk yarının hemen başında gol perdesini açan Alman temsilcisi, maç boyunca üstünlüğünü korudu ve art arda gollerle rakibini devirdi. 

Alman ekibinin golleri Alassane Plea (3), Ramy Bensebaini, Lars Stindl ve Christoph Kramer'den geldi. Alassane Plea yaptığı hat-trick ile geceye damga vurdu.Bu sonucun ardından Shakhtar Donetsk 4 puanda kalırken Borussia Mönchengladbach ise ilk galibiyetini alarak puanını 5'e yükseltti.

Son dakika - Şampiyonlar Liginde Mönchengladbach, Shakhtar Donetski 6-0 ile geçti

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