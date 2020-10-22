Son dakika - Samsunspor'da bir futbolcunun corona virüs testinin pozitif çıktı!

Samsunspor, bugün yapılan rutin testlerde bir oyuncusunun corona virüs testinin pozitif çıktığını ve ayrıca 17 Ekim Cumartesi günü testi pozitif çıkan oyuncusuna bugün yapılan yeni testin de sonucunun pozitif olduğunu açıkladı.

Detaylar birazdan...