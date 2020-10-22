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Haberler1.Lig Haberleri Son dakika - Samsunspor'da bir futbolcunun corona virüs testinin pozitif çıktı!
22.10.2020 - 18:12 |

Son dakika - Samsunspor'da bir futbolcunun corona virüs testinin pozitif çıktı!

Samsunspor, bugün yapılan rutin testlerde bir oyuncusunun corona virüs testinin pozitif çıktığını ve ayrıca 17 Ekim Cumartesi günü testi pozitif çıkan oyuncusuna bugün yapılan yeni testin de sonucunun pozitif olduğunu açıkladı.

Son dakika - Samsunspor'da bir futbolcunun corona virüs testinin pozitif çıktı!
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Samsunspor, bugün yapılan rutin testlerde bir oyuncusunun corona virüs testinin pozitif çıktığını ve ayrıca 17 Ekim Cumartesi günü testi pozitif çıkan oyuncusuna bugün yapılan yeni testin de sonucunun pozitif olduğunu açıkladı.

Detaylar birazdan...

Son dakika - Samsunsporda bir futbolcunun corona virüs testinin pozitif çıktı

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