Son dakika - Şansal Büyüka: "Beşiktaş diğerlerinden 2-3 gömlek daha iyi oynuyor"

ŞANSAL BÜYÜKA İLE DOBRA DOBRA

Kötü futboldan kararan ruhumuzu, Beşiktaş‘ın keyif veren futbolu ile aydınlatıyoruz. Keşke bizim hocalar kazanmayı amaçladıkları kadar, iyi ve zevk veren futbolu da amaçları ve hedefleri arasına koyabilseler.

Gözlerimiz görüyor, futboldan biraz olsun anlıyoruz. Bu ülkede en iyi futbolu tartışmasız Beşiktaş oynuyor. Beşiktaş şampiyon olur mu bilemem, ancak 25. hafta sonundaki gerçek şu; Beşiktaş, Süper Lig‘in şampiyon adayları Galatasaray‘dan, Fenerbahçe‘den, Trabzonspor’dan abartısız 2-3 gömlek daha iyi oynuyor.

Futbol sadece rekabet değil... Futbolu sevenler, futbola tutku duyanlar için, iyi oyun, güzel oyun, hızlı, çabuk, yaratıcı ve zevk veren oyun son derece önemli... Bunların hepsi bu ülkede şu anda Beşiktaş’ta var. Yarın ne olur bilemem ama bugün Beşiktaş seyir zevki veren, sonuç veren, heyecanlandıran, mutlu eden futbolun tek adresi...

Üstelik bu Beşiktaş, özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe‘ye oranla daha kısıtlı transfer yapan, daha mütevazı bir kadro... Daha az para harcanılmış, paranın yanına akıl katılmış bir kadro...

Kaybettiğinde bile...

Beşiktaş‘ın arka arkaya 5 puan kaybettiği iki maçı hatırlayın. Hatay deplasmanı 2-2 bitti, bu ligin en iyilerinden Hatay bayılacak duruma geldi. Beşiktaş ezdi bitirdi. Beşiktaş kendi sahasında Trabzonspor’a yenildi, ama bir eksik oynamasına rağmen Trabzonspor’u neredeyse boğdu. Karagümrüklülerin 3-0 kaybettikleri Beşiktaş maçından sonra, “İyi takım olduğunu biliyorduk ama bu kadar beklemiyorduk” dediklerini daha unutmadık.

Beşiktaş hızlı oynuyor. Savunmadan sürekli dikine toplarla çıkıyor, yan yollara sapmıyor, şimdilerde “tek pas” oyununu da mükemmel oynamaya başladılar. Beşiktaş’ın savunmada kaldığı maçı hatırlamıyorum. Beşiktaş‘ın 90 dakikanın sonunu zor getirdiği maçı hiç görmedim. Maç bitiyor, Beşiktaş bitmiyor.



Ayakta alkış

Beşiktaş‘ta kimsenin adını sanını bilmediği Rosierler, Ghezzallar, bugün ligin en iyi adamları oluyorsa, Dorukhan ilk kez sol bek oynayıp sırıtmıyorsa, özellikle savunmada ciddi rotasyonlara rağmen sıkıntı çıkmıyorsa, kaleci Ersin bugün ülkenin en iyilerinden biri olma yolunda önemli adımlar atıyorsa, ben bu Beşiktaş’a, Başkan Ahmet Çebi ve yönetimine, özellikle Sergen Yalçın ve ekibine ayakta alkış tutarım.

Beşiktaş en önemlisi şunu kanıtladı; ne kadar çok transfer yaparsan, o kadar iyi futbol oynayamıyorsun. O kadar çok şampiyon olamıyorsun. Beşiktaş bu sezon şampiyon adayları arasında en az transfer yapıp, en iyi futbol oynayan takım...

Kuşku yuvası

Beşiktaş‘ın hocası Sergen Yalçın, puan kaybettikleri bir maçtan sonra değil, deplasmanda 3-0 kazandıkları Gençlerbirliği maçından sonra VAR sisteminden şikâyet etti. Sergen Hoca, “Yeni söylemiyorum, kaç zamandır söylüyorum. Takımların, hocaların kaderiyle oynuyorlar” dedi. Haksız mı? Kimine VAR, kimine YOK... Böyle VAR sistemi mi olur? Keyfi, ölçüsüz, standart dışı... Futbolun yeni “kuşku yuvası”...

Haftanın golleri

- Ghezzal (Beşiktaş)

- Borini (Karagümrük)

- Orgill (Antalyaspor)

- Soner (Göztepe)

-Abdülkerim (Konya)

- Deniz (Başakşehir)

- C.Tosun (Beşiktaş-1.golü)

Pabuç pahalı

Beşiktaş‘ta Aboubakar son maçlarda gol açısından sallanıyordu. Gençlerbirliği maçında Cenk Tosun oyuna girdi, kısa zamanda çok iş yaptı, iki gol attı. Aboubakar için bundan sonra pabuç daha pahalı...

Mesut Özil etkisi

Fenerbahçe‘de Mesut Özil‘in ilk on birde başlamasından sonra iki görüntü ortaya çıktı.

-Mesut yorulana kadar F.Bahçe: Futbol oynuyor.

- Mesut yorulduktan sonra Fenerbahçe: Futbol oynamıyor.

Çamura battık!

Gaziantep’in hocası Pinto, maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Trabzonspor hakeme teşekkür etsin” dedi. Kasımpaşa’nın hocası Fuat Çapa, “Penaltımız verilmedi” dedi, ardından Kasımpaşa Kulübü, “kara leke” diye açıklama yaptı. Fatih Terim, “Sadece içerisiyle değil, dışarısıyla uğraşıyoruz” diye tuzaklardan söz etti. Fenerbahçe kendi internet sitesinden VAR kararlarına isyan etti.

Yıllardır hangi adaleti istiyoruz? Futbolun adaletini mi, kendi adaletimizi mi? Biliyoruz ki, herkes kendi adaletinin peşinde... Her takım, her konuda ve her pozisyonda kendi adaletinin peşinde... Her şartta kendisi haklı...

Ülkenin futbolda tek gündem maddesi var; penaltı mı değil mi, sarı kart mı, kırmızı kart mı? VAR çizgisi, yok çizgisi...

Bütün dünyamız hakem kararları... Allah’ı var, hakemler ve VAR zaten bu konuda yeterli malzemeyi üretiyorlar. Hafta boyu kullan kullan bitmiyor.

Oysa bu ülkede, üstelik bu devirde ciddi bir zemin sorunu var. Kulüpler batık... Kadroların tamamına yakını yabancılara dayalı... Bu parasızlıkta Avrupa’nın en fazla transfer yapan ülkesiyiz. Altyapı üretimi yerlerde sürünüyor.

Futbolun kalitesi sıfır... Hocalar kendilerini güncellemiyor. Maçta yere yatan kalkmıyor. Avrupa’da topun oyunda kaldığı ligler sıralamasında maalesef gene birinciyiz.

Söz düellosu, kavga, tehdit, hedef gösterme bitmiyor. Hatta artarak sürüyor. Şiddet, küfür senin tarafından yapılmışsa masum gösteriliyor. Futbolun bütün evrensel, etik değerleri yerle bir ediliyor. Bu konuda bir ses, bir umut, bir ışık ufukta bile görünmüyor.

Hadi havalar düzelir, sahalardaki çamurlar temizlenir. Ama bu ilkel kafalardaki çamurlar nasıl temizlenecek? Sorun burada...

Sanki sakladıkları bir şeyler var gibi!

Kasımpaşa, “VAR konuşmaları yayınlansın” diye resmi internet sitesinden açıklama yaptı. Bunu isteyen ilk kulüp Kasımpaşa değil... Herkes istiyor. Ama ısrarla bundan kaçıyorlar. Sanki bir korkuları, saklayacakları bir şeyleri var gibi...

Galatasaray’da göze batanlar

Galatasaray’dan gözüme ve aklıma takılanları yazayım...

-Muslera‘nın senede bir gün hata hakkı var. Onu da Kasımpaşa maçında kullandı.

-Sağ bekte Linnes benim için hala çok geçerli...

-Sol bekte Ömer’in oynayanlardan farkı yok.

-Ağır zeminlerde orta alanda mutlaka Etebo...

-Emre Kılınç, kenarda değil, ortada oynadı mı daha etkili...

-Bu kadar iyi vuranlar varken, her maçta niye bu şut denemeleri yok.

-Kerem Aktürkoğlu’na daha fazla şans, daha fazla fırsat...

HAFTANIN...

ŞEREF KÜRSÜSÜ: Galatasaray-Kasımpaşa (Balçıkla ve birbirleriyle boğuştukları için)
TAKIMI: Beşiktaş, Erzurumspor, Ankaragücü

TEKNİK DİREKTÖRÜ: Sergen Yalçın (Beşiktaş), Mesut Bakkal (Erzurum), Hikmet Karaman (Ankaragücü)

FUTBOLCUSU: Korcan, Kulusiç (Ankaragücü), Cenk Tosun, Dorukhan (Beşiktaş), Aatif Chahechouhe (Erzurum), Berat, Bakasetas (Trabzon), Altay, Serdar Aziz (Fenerbahçe), Nordfield (Gençlerbirliği- 3 gol yemesine rağmen), Abdülkerim, Shengelia (Konya), Uğur Demirok (Kayseri), Etebo, Emre Kılınç (Galatasaray)

Saran’a tavsiye

Saran Grup’un patronu Sadettin Saran, spor yayıncılığı konusunu iyi bilen iddialı bir isim... Saran, Süper Lig‘in yeni ihale dönemine iddialı hazırlandıklarını söyledi. Sevgili Saran‘a bir tavsiye: Bu ülkede % 60 -70‘e varan kaçak yayını önleyemeyeceksen, bu konuda kulüplerden destek alamayacaksan, ikide bir kulüplerin anlamsız boykotları ile karşılaşacaksan, sen sen ol, bu yayını almaya hiç niyetlenme...

Özür dilemek çok mu zor?

Geçen hafta Türk futbolunda önce üzüldüğüm, sonra inanamadığım bir gelişme oldu. Eyüpspor-Sakaryaspor maçında tribünler doluydu ve Sakaryasporlu bazı görevliler saldırıya uğradı. Eyüpspor Kulübü hemen resmi internet sitesinden açıklama yaparak, “Dost Sakaryaspor camiasından özür dileriz” dedi.

Eyüpspor bununla da yetinmedi, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, kulüp başkanı Murat Özkaya, Sakarya‘ya giderek Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’yi makamında ziyaret ettiler ve bir daha özür dilediler.

Süper Lig’de bunlar niye olmaz? Özür dilemek çok mu zor. Özürden vazgeçtik, bari küfürler savunulmasa...

Eksik söyledi

Rıdvan Dilmen, NTV’deki “Yüzde yüz futbol” programında, “Bu sezon şampiyonluğu hakemler belirler” dedi. Sevgili Rıdvan eksik söyledi... Hakemin yanına VAR sistemini de katmalıydı. Nasıl olsa ortak çalışıyorlar.

Taş mı yesinler?

-Hakemler vermiyor...

-VAR görmüyor...

-Bir-ikisi dışında...

-Spor yazarı; söylemiyor, yazmıyor...

-Büyüklerin dışında kalan takımlar ne yapsın;

- Taş mı yesin...

Bodrumspor’u konuşacağız

Misli.com İkinci Lig’de mücadele eden Bodrumspor takımını Opet‘in sahibi Fikret Öztürk aldı. Oğlu Ali Şafak Öztürk de Antalyaspor başkanlığından istifa etti. Bundan sonra bu ülkenin turizmdeki cennet beldesini, futbol takımıyla da, yani Bodrumspor’la da konuşacağız. Fikret Öztürk bir işi ya tam yapar ya da hiç yapmaz.

Haftanın maçı golsüz biter mi?

-Golsüz berabere biten bir maç, haftanın maçı olur mu; olur. Kayseri-Ankaragücü maçı 0-0 bitmesine rağmen, özellikle hızıyla, karşılıklı ataklarıyla müthişti. Hem de Ankaragücü’nün tam bir saat bir eksik oynamasına rağmen...

- Aatif Chahechouhe, Türkiye‘ye geldiği günden beri belki de kariyerinin en iyi maçını Erzurumspor forması ile Rizespor’a karşı oynadı. Hele 60 metre götürüp attığı şut, kaleci Gökhan’dan dönmese, yılın golüne imza atmış olacaktı.

- Daha önce de yazdım. Denizlisporlu Sagal iyi futbolcu... Ama forvet diye aldığınız oyuncu 25. haftaya girilirken daha tek gol atamadıysa, ben ne yapayım öyle forveti...

-Erzurumspor ve Kayserispor gaza bastı. Dört takımın düşeceği hesaplanırsa, kimse rehavete kapılmasın. Sezon sonunda sürpriz düşüşler yaşanabilir.

- Rizesporlu Fernando 65. dakikada oyuna girdi, 75. dakikada ikinci sarıdan kırmızı ile atıldı. Zaten takımın yenik oynuyor, Allah aşkına 10 dakikada iki sarı olur mu, bu nasıl profesyonellik?

- Kayseri-Ankaragücü maçında Hall Umut Meler müthiş bir maç yönetti. Oyunu kesmeden, hızına fren olmadan, her dokunuşa faul çalmadan...

- Kendi santrforunu kendi ceza alanı içine sokmayacaksın. Rakip kale diye kendi kalelerine vuruyorlar. Antalyalı Orgill de öyle yaptı. Önce takımının golünü attı, sonra kafayla kendi kalesine Malatyaspor’un golünü...

Ersun Yanal’ın eseri!

Bu ülkede en kolay işlerden biri Ersun Yanal‘a vurmak... Lobisi yok, kafasında ajandası yok. İyi yaptığı, başarılı olduğu işler de var, yanlış yapıp başarısız oldukları da...

Niye yazdım bunları: Kaleci Altay Bayındır, Ankaragücü’nde oynarken, Fenerbahçe’ye aldırmak için nasıl uğraştığını, Altay‘ın kötü maçlarından sonra bile ısrarla nasıl oynattığını, nasıl destek olduğunu bilirim.

Ersun Hoca gitti ama eseri Fenerbahçe’de dev adımlarla kariyer yapmaya doğru yürüyor. Yolun açık olsun Altay...

Avcı imzası

Abdullah Avcı döneminde, Başakşehir çok uzun yıllar Avrupa liglerinin en az gol yiyen takımlarından birisi oldu. Şimdi Abdullah Avcı döneminde Trabzonspor Süper Lig’in en az gol yiyen takımlarından biri olma özelliğini kazandı. Abdullah Hoca, gittiği takıma imzasını atıyor, bu kesin...

Duygusallık ve gerçeklik

Başakşehir, Abdullah Avcı’nın gözünde, gönlünde yaşayan takım... Göksel Başkan’la kol kola yarattığı, buralara gelmesini sağladığı takım... Trabzonspor çalıştığı takım... Bu haftaki maçın adı; Başakşehir-Trabzonspor... Abdullah Hoca bu maçta duygusallığın ve gerçekçiliğin zirvesini yaşayacak.

Bu işin şakası yok

Şaka gibi... Geçen sezonun şampiyonu Başakşehir, bu sezon 24. hafta sonunda resmen tehlike bölgesinde, düşme adaylarının içinde... Ne oldu bu Başakşehir‘e?

Çok nedeni var, en temel üç nedenini yazayım:

-Clichy, hem savunmanın, hem hücum organizasyonun vazgeçilmez adamıydı. Gitti, sol savunma, sol ön ve hücum organizasyonu çöktü.

-Bunu yazmak insana ızdırap veriyor ama doğru... Başakşehir savunmasında yıllardır kale gibi duran Epureanu, artık yenilen her golün sorumlusu gibi... Sakatlık sonrası kendini bulamadı.

-Savunmadan sakatlık nedeniyle Caiçara‘nın, Skrtel‘in, Bolingoli’nin gidişi, hücumda Chadli ile özellikle Edin Visca‘nın eksilişi Başakşehir’i bitirdi.

Sakın, “Bize bir şey olmaz” demeyin. Kötü oynuyorsunuz ve işin şakası yok...