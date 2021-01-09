Son dakika - Şansal Büyüka'dan VAR tepkisi! Aziz Yıldırım'ı hatırlattı...

ŞANSAL BÜYÜKA İLE DOBRA DOBRA

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım’ın Türk futbol literatürüne soktuğu “eski kaşarlar”a, malesef bazı “taze kaşarlar” da karıştı ve kötü kokular yoğun biçimde yayılmaya başladı.

Sadece iki yılda teknolojiyi bile bozduk. VAR’ı kendi eyyam çizgimize çektik. Akıl oyunlarımıza, gizli ajandalarımıza alet edip, silah gibi kullanmaya başladık.

VAR’ın işine gelmezse, burnunun dibindekini görmüyor. VAR isterse, “cımbızla çekip” hiç olmayan pozisyonlardan “kader “kararları çıkartıyor.

VAR yokken, “hakem yanlışı, hakem yorumu, öyle gördü” derdik. Ne kadar safmışız...

“Silah çıktı, mertlik bozuldu” misali, VAR çıktı, hakemlerin masumiyeti, maksada ve mahkumiyete döndü. İyi niyet iflas etti. Şeytanlık, kurnazlık ifşa oldu.

Tribünlerde seyirci yok ama, “pis kokular” ekranlardan taşıp evlerimizin içine kadar doluyor, adeta burnumuzun direğini kırıyor.

Türk futbolu çok hızla çürüyor. Bu kokular, bu hızlı çürümenin dayanılmaz kokuları...

Taze havaya, temiz havaya, saf ve masum havaya her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var.

Beşiktaş'ı yeniden yarattı

Futbolcuyu cilalayan, parlatan, yeniden yaratan hocalara bayılırım. Şenol Güneş böyle bir hoca... Sanıyorum Sergen Yalçın da aynı özellikleri taşıyor. Bakalım;

-Aboubakar, Portekiz’de geçen yılı ıskaladı. Sakattı, oynamadı, oynadığı maçlarda gol atamadı. Belki alınması bile riskti... Süper Lig’de ilk maçlarda sallandı, sonra çok kısa sürede kendini bulup gollerine ve tanıdığımız Aboubakar olmaya başladı.

-Larin, Beşiktaş’ta, Şenol Hoca dahil, hiçbir dönemde dikiş tutturamadı. Kiraya gitti, döndü, Sergen Yalçın’ın elinde takımın vazgeçilmezi ve en golcü adamı oldu.

-Oğuzhan, Beşiktaş taraftarının gözünden ve gönlünden düşmüş, hatta silinmişti. Zorunlu, gurbet ellere gitti. Şimdi yeniden dönüşün, göze ve gönüllere bir daha girebilmenin ilk adımlarını atıyor.

-Rıdvan Yılmaz gibi savunmada güçlü, hücumda hızlı bir genç oyuncuyu Türk futboluna kazandırdı.

-Türkiye, Beşiktaş’ın ikinci kalecisi olarak Utku Yuvakuran’ı tanırdı. Sergen Hoca, Türk futboluna Ersin Destanoğlu’nu takdim etti. Ersin iyi kalecilik yolunda ciddi mesafe alıyor.

-“Vida satılsın, Welinton alınmasın, nereden çıktı N‘Skala” eleştirilerini ve tartışmalarını unutmadık. Bu isimlerden kurulu savunma tam 5 maçtır gol bile yemiyor.

-Kim tanırdı Rosier’i, Hasiç’i... İkisini de takımın en önemli parçaları haline getirdi.

-Yeni bir Beşiktaş yarattı; Süper Lig’de rakibi olmayan... En hızlı, en çabuk oynayan, en atletik olan, en fazla gol atan, asla yan pas yapmayan, sürekli öne oynayan bir Beşiktaş...

Kim bu Boupendza?

Hatayspor; çarşamba-pazar -çarşamba, 7 gün içinde 3 maç oynadı. Hatayspor’un golcüsü Aaron Boupendza, bu 3 maçta tam 7 gol attı. Üstelik hepsi, jeneriklik, haftanın, ayın, hatta yılın golü olmaya aday goller. Merak ettim, Boupendza bilgilerine şöyle bir baktım...

-Bugüne kadar her kulübe kiralık gitmiş.

-Oynadığı en tanınmış kulüp, Fransa’nın Bordeaux’u...

-Bordeaux’da pek dikiş tutturamamış.

-Futbol hayatı genellikle Fransız takımları arasında geçmiş.

-Henüz 24 yaşında, Gabonlu...

-Hatayspor’a gelirken bonservisi bedelsiz...

-Aldığı maaş 200 bin euro...

-20 Aralık 2020’de yapılan güncellemeye göre piyasa değeri şu anda 450 bin euro...

-Bu adam ‘süper’ golleriyle Süper Lig’i sallıyor.

VİP rezaleti

VİP; adı üstünde “Çok önemli kişi“... Yani çok özel adamlar... Bakıyoruz; adamlık hak getire... Kavga, küfür, yumruk... Rakibe küfür etmeseler, kendi hocalarına, kendi futbolcularına küfür ediyorlar. Herkes şikâyetçi...

Tribünlerde seyirci yok. Taraftar grupları yok. Amigolar yok...

VİP tribününde, sayıları 50-100’ü geçmeyen “seçilmişler” var.

Yani, iki tarafın başkanları, yöneticiler, torpili olanlar, kodamanlar...

VİP; adı üstünde “Çok önemli kişi“... Yani çok özel adamlar...

Bakıyoruz; adamlık hak getire...

Kavga, küfür, yumruk...

Hepsi VİP tribününde “çok özel, çok önemli” insanlar sınıfında...

Öyle ki, rakibe küfür etmeseler, kendi hocalarına, kendi futbolcularına küfür ediyorlar.

Herkes şikâyetçi...

Kasımpaşa’nın hocası şikâyet etti.

Malatya’da hem Hamza Hoca, hem futbolcu Semih şikâyetçi oldu.

Trabzonspor’un evladı ve gururu Abdülkadir Parmak kendi sahasında yediği küfürlere isyan etti.

“Bırakın gideyim” dedi.

TFF yöneticisi bile yediği küfürlere dayanamayıp tribünü terk etti.

Bütün bunlar, adı VİP olan, yani “çok özel kişi”lerin oturduğu tribünde oluyor.

Sonra bu adamlar seyirciye “sakin olun, küfür etmeyin” diye nasihat etmeye çalışıyor.

Kim inanır size...

Önce kendinizi adam edin, sonra seyirciye söyleyecek sözünüz olsun...

Her şey düzelir ama...

- Galatasaray tekniğini, taktiğini düzeltir.

- Galatasaray kadrosunu düzeltir.

- Galatasaray fiziğini-kimyasını düzeltir.

-Galatasaray kaybolan ruhunu ve duygusunu nasıl düzeltir?

- İşte burada sorun var.

‘Doğru’ oyun bu mu?

Erol Bulut Hoca, Alanya galibiyeti sonrasında oyunu “doğru” olarak yorumladı. Ben maç sonrasında çevremde sonuçtan mutlu olmalarına rağmen oyunu “doğru” bulan tek Fenerbahçeliye rastlamadım.

Abdulkadir Bitigen’i takdir ettim

Galatasaray - Antalya maçının hakemi Abdulkadir Bitigen‘i çok takdir ettim. Galatasaraylı Emre Kılınç’a kırmızı kart çıkarttığı için değil...

Bu kararı doğru olabilir, yanlış olabilir.

VAR’a gitmesine rağmen, VAR’a uymadığı için takdir ettim.

Hakemlik iradesini, diğer hakemler gibi kayıtsız-şartsız VAR’a teslim etmediği için takdir ettim.

16-17. haftada akılda kalanlar

- Gaziantep’i, Erzurum maçının son dakikasında çok kötü kıyma yaptılar. Hem de VAR kararıyla...

- Beşiktaş kalecisi Ersin Kayseri maçının son dakikasında kurtardığı frikikle takımını galibiyete taşıdı.

- Trabzon kalecisi Uğurcan, Göztepe maçının uzatmalarında çıkardığı topla galibiyeti korudu.

- 7 günde, 3 lig maçında birbirinden güzel 7 gol... İmza: Hataysporlu Boupendza...

- Alanyaspor’un Başakşehir maçında ikinci golünde asisti sağ bek Juanfran yaptı, golü sol bek Moubandje attı, süper...

- Denizli, kendi sahasındaki 6 puanlık Kayseri maçını kaybetti. Umarım bu kayıp sezon sonunda başına dert olmaz.

- Thiam’ın Kasımpaşa maçındaki ilk golünde, Pelkas’ın sahalarda az görülür asisti...

- Yeni transferler Karagümrük savunma anlayışının ayarlarını bozmuş gibi...

- Fenerbahçe’nin oyunda teslim olduğu Alanya’yı, sonuçta teslim alması...

16. Haftanın golleri

-Balkoveç (Karagümrük)

- Bareiro (Alanya)

-Moubandje (Alanya)

- Boupendza(Hatayspor- 1. ve 2. golü)

- Mesanoviç (Denizli)

-Rodallega (Denizli)

- Fayçal Fajr (Sivas)

17. Haftanın golleri

- Hasiç (Beşiktaş)

- Sinan (F.Bahçe)

- Boupendza (Hatay)

- Oğuzhan (Beşiktaş)

- Balkoveç (K.Gümrük)

- Eren Albayrak (Antalya)

- Kravets (Konyaspor)

- Fofana (Malatya)

Kara tahta

Munir (Hatay)

- Bir futbolcu yanlış yapabilir, ihlal yapabilir, oyundan atılabilir.

- Ama bir futbolcu, rakip oyuncunun tam yüzünün ortasına taban atmaz.

- Hatay kalecisi Munir’in, Gençlerli Arda’nın yüzüne attığı taban;

- İhlal değil, olsa olsa insanlık suçu olur.

Portreler

-Sagal: Denizli’nin forveti belli ki iyi oyuncu... Ama golde hiç yok. Bu haliyle bal yapmayan arıya benziyor.

- Henrique: Kayseri’nin hücumdaki en etkili ismi... Niye her maçın son yarım saatinde oyundan çıkartılır?

- Djaniny: Trabzonspor’un forvetini ilk defa bu kadar hareketli, becerikli, istekli gördüm. Devamı gelir mi?

-Falcao: Galatasaray Kulübü açıkladı, sakatmış. Sağlam olsa şaşardım.

- Hasiç: Beşiktaş’ın 6. golü... Bu nasıl şut böyle... S-400 füzelerinin denemesini mi yaptın?

Shabani Nonda'nın AS Monaco Formasıyla En İyi Anları