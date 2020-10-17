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17.10.2020 - 10:10 |

Son dakika | Santos, Robinho'nun sözleşmesini askıya aldı!

Santos, Robinho'nun sözleşmesini İtalya'da devam eden tecavüz davası nedeniyle askıya aldığını açıkladı.

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Süper Lig'de Sivasspor ve Medipol Başakşehir'de forma giyen Robinho'ya şok...

Brezilya ekibi Santos, Robinho'nun sözleşmesini İtalya'da devam eden tecavüz davası nedeniyle askıya aldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada Brezilyalı futbolcunun İtalya'daki duruşmasına odaklanması için karşılıklı anlaşma ile mukavelenin askıya alındığını vurgulandı.

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Son dakika | Santos, Robinhonun sözleşmesini askıya aldı

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