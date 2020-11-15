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15.11.2020 - 10:52 | | Fanatik

Son dakika | 'Selmani için Fenerbahçe'den teklif aldık'

TFF 1.Lig ekibi Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, Gentian Selmani için transfer döneminde Fenerbahçe'den teklif aldıklarını itiraf etti.

Son dakika | 'Selmani için Fenerbahçe'den teklif aldık'
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TFF 1.Lig temsilcisi Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci'den Fenerbahçe itirafı...

Laleci, "Kaleci Selmani'nin transferi çok konuşuldu ama gerçekleşmedi. Fenerbahçe'den transfer teklifi gelmişti. Erol Bulut'un gelmesinin ardından durumlar değişti. Kaleci antrenörünün farklı bir düşüncesi olmuş" dedi.

22 yaşındaki kaleci bu sezon 7 maçta görev yaptı, 11 gol yerken, 2 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.

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Son dakika | Selmani için Fenerbahçeden teklif aldık

 

 

 

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