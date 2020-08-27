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27.08.2020 - 11:03 |

Son dakika | Semih Kaya Göztepe yolunda

Son olarak Sparta Prag forması giyen ve 13 Temmuz’da sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Semih Kaya ile Süper Lig ekibi ilgileniyor.

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Gelecek sezon iddialı bir kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Göztepe'de yönetim stoper takviyesi için düğmeye bastı. Leo ve Wallace Reis ile yollarını ayıran İzmir ekibi, Semih Kaya’yı gündemine aldı. 29 yaşındaki savunmacının henüz bir takımla anlaşmamış olması ve bonservisinin elinde olması Göztepe’nin bu transferi gerçekleştirme ihtimalini artırıyor.

GALATASARAY’DAN GELECEK OLAN CEVABI BEKLİYOR
Asist Analiz'in haberine göre Göztepe’nin talip olduğu Semih Kaya, Galatasaray’ın vereceği cevaba göre hareket edecek. Galatasaray’dan olumsuz bir cevap gelmesi durumunda gelen teklifleri değerlendirecek olan 29 yaşındaki stoperin, Göztepe’nin teklifini kabul etmesi bekleniyor.

12 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ
Semih Kaya geride bıraktığımız sezonda istediği süreleri alamadı ve sadece 12 maçta Sparta Prag formasını terletti. 29 yaşındaki futbolcu forma şansı bulduğu 12 maçta savunmada yaptığı hamlelerin yanı sıra 2 tane de gol kaydetti.

GALATASARAY İLE 10 KUPA KAZANDI
Semih Kaya uzun süre forma giydiği Galatasaray'da önemli başarılara imza attı. Tecrübeli futbolcu Galatasaray forması giydiği dönemlerde 4 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 2 tane de Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Son dakika | Semih Kaya Göztepe yolunda

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