Son dakika | Semih Şentürk yıllar sonra Fenerbahçe'ye döndü!

İşte Fenerbahçe Kulübü'nün açıklaması:

"Fenerbahçe formasını ‘Genç Semih’ olarak yıllarca sırtında taşıyan Semih Şentürk, kariyerine Fenerbahçe Futbol Akademisi’nde genç sporcularımızı yetiştirerek devam edecek.

Kendisine Fenerbahçe Futbol Akademisi Antrenörü olarak yeni kariyerinde başarılar dileriz."

Skorer'in edindiği bilgiye göre Şentürk'ün Fenerbahçe alt yapısındaki görevi U-14,15 takımında yardımcı antrenörlük olacak.

SEMİH ŞENTÜRK'TEN İLK AÇIKLAMA

1999 yılında kapısından girip; büyüdüğüm, yetiştiğim, formasını giydiğim, çocukluk hayalime eriştiğim sonrasında milli takıma kadar yükseldiğim Fenerbahçe’me gelecek nesilleri yetiştirmek üzere geri döndüğüm için çok mutluyum. Beni bu göreve layık gören başkanımız Ali Koç’a, sportif direktörümüz Emre Belözoğlu’na, alt yapı koordinatörümüz Tahir Karapınar’a, teşekkürlerimle