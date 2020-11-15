Son dakika - Şenol Güneş patladı! "Kahvedeki de, yorumcu da..."

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'yı 3-2 mağlup eden A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

"Golden sonraki tepkileri iyiydi"

"Bu yıl hiç galibiyetimiz yoktu ama tek mağlubiyetimiz vardı. Almanya, Hırvatistan, Rusya ile iki maç oynadık. Belli bir ekolleri ve çizgisi olan takımlar. Bunu da unutmamak lazım. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz, dalgalanmaları görmek lazım. Kazanmak için ortaya çıktı, 1-0'a kadar sahada ve oyunda yoktuk. Top tekniği olan oyuncularımız var diyoruz ya, hiç pas yapamadık. 10 dakikadan sonra oyuna ortak olduk. Golden sonraki tepkileri iyiydi."

"Eksiklerimiz ve eleştirilerimiz var"

"Kırmızı kart ve sonra gollerin gelmesi avantaj yakalattı bize. İlk yarı daha iyiydik ama ikinci yarı başladığımızda rehavete kapılmış gibiydik. 10 kişi kalmanın avantajını iyi kullandılar. Rakibin bizden daha fazla topa sahip olması mümkün değil zaten çünkü genelde rakiplerine top oynatmaya izin veriyorlar. Bizim atağa çıkarken top kayıplarımız vardı. Eksiklerimiz ve eleştirilerimiz var."

"Arkam dönük konuştuğum anda golü yedik"

"Daha fazla maç oynayan ve sürekli beraber oynayan bir takımın tarzına uygun olarak oyuna ortak oldular. 2. gol öncesi Cengiz'i ve Hakan'ı çıkarmak istiyordum, 60'ı bekleyeyim dedim. Hiç pozisyon yokken arkam dönük konuştuğum anda golü yedik."

"Orada Rusya'yı elimizden kaçırdık"

"Bazen düşünceniz sahaya yansımaz ama oyun olarak kötü değildik. Orada Rusya'yı elimizden kaçırdık ama burada 3 puanı aldık. Oyuncularımızın zaman zaman dalgalanma geçirmesini normal kabul ediyorum. Düzeltmek için zamanımız var."

"2. torbaya girmiş olmak büyük avantaj"

"2. torbaya girmiş olmak büyük avantaj. Olumsuzluklarımız var, düzeltmemiz gerek, herkes söylüyor. Birin çıkarmak, suçlamak doğru bir kültür değil. Spor kültürümüz seviye, sevgi, saygı, güven içerisinde işlemeli, eleştiri de olmalı."

"Kahvedeki de, yorumcu da..."

"Cengiz cezalı, Zeki'nin sakatlığı ciddi olabilir. Yarından sonra MR çekilecek, olumsuz gözüküyor. Orada da faul vermedi. Penaltı, kart verdi tartışması için yapmadım bunu ama inşallah olumsuz bir şey çıkmaz. Kahvedeki de, yorumcu da aynı şeyi söylüyor, bu güzel bir şey. Birilerini suçlamak, birilerini çıkarmak doğru değil. Seviyeli eleştiriler olmalı. Oyuncular konusunda tercih yapılmasını doğru bulmuyorum. Bugün oyuncular üzerinden yaparsak, yarın takımı bulamayız."

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Şenol Güneş, Rusya'yı ilk kez yendiklerini hatırlatarak, hem grupta hem de 2020 yılındaki ilk galibiyetlerini aldıklarını belirtti.

Kazanmak için sahaya çıktıklarını ancak ilk 10 dakikada iyi oynamadıklarını vurgulayan Güneş, "Top kayıplarımız fazlaydı. Rakibi karşılayamadık. Sonra oyunu düzelttik. Rakip 10 kişi kalınca onları zorladık. Arkasından da goleri bulduk. İlk yarı daha iyiydik. İkinci yarı daha iyi beklememize rağmen skor 3-1'ken gereksiz bir gol yedik. Oyunun dengesini bozdu bu gol. Fizik olarak iyi bir takım rakip. Genel oyun isteği ve kazanma duygusundan dolayı oyuncularımı tebrik ediyor, alınlarından öpüyorum. Böyle bir galibiyete oyuncuların, bizim, tüm Türkiye'nin ihtiyacı vardı. Son maç için Macaristan'a gidiyoruz. Durumu değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

FIFA sıralaması için önemli bir galibiyet aldıklarını anlatan Güneş, "Maçın skorundan memnunum ama eksiklerimizi biliyoruz. Gruptaki durumumuz bu akşamki Macaristan-Sırbistan maçına bağlı. Berabere kalırlarsa Macaristan'la final oynarız. O da güzel olur. Tabii Rusya'nın Sırbistan'la yapacağı maç da önemli. Sırbistan'a bağlı yine her şey." diye konuştu.

Zeki Çelik'in sakatlığını takip edeceklerini aktaran ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü, "Zeki'nin Macaristan'da olup olmayacağını bilimiyorum. Cengiz Ünder'i değiştirmeden önce sarı kartı gördü. Hem Cengiz hem de Hakan Çalhanoğlu sarı kart sınırındaydı. İkisini de çıkartmayı düşünüyordum ama maalesef Cengiz'i çıkaramadan kartı gördü ve cezalı duruma düştü." değerlendirmesinde bulundu.

Hakemlerle ilgili yorum yapmak istemediğini de dile getiren tecrübeli teknik adam, "Penaltı mı değil mi bilmiyorum. Ben uzaktım. Daha önce bize de oldu. İki maçta 4 puan daha alabilirdik. Bunlar olacak. VAR'da yok bu sistemde. Hakemle ilgili bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum." diyerek sözlerini tamamladı.