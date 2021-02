Son dakika - Sercan Yıldırım'dan bomba açıklamalar! Mesut Özil ve Ali Akman transferleri...

Sercan Yıldırım'ın Fanatik'e yaptığı açıklamalar şöyle;

Futbol Akademi projesine başladık. 2-3 aylık bir proje. Nilüfer Belediye'yle birlikte başladık. Büyük desteğini gördüm. Onlarla beraber proje büyüdü. Futbolcuyu yetiştirip önce Bursa futboluna sonra da Türk futboluna kazandırmaya çalışacağım.

'Bursaspor'a imza atarım'

Futbola ara verdim diyelim. Her an her şey olabilir. Olursa Bursaspor olacak. Tahta açılabilirse tekrar döneceğim. Ben her zaman söylemiştim. 'Koşulsuz, şartsız Bursaspor'a imza atarım' diye. Bu sözüm hâlâ geçerli. Mevcut kadro ve mevcut şartlarla Bursaspor iyi durumda.

Ali Akman sözleri

Ali Akman'ın performansı muazzam. Adana Demirspor'a attığı gol mükemmeldi. Ben aşırtma gollere hastayım. Gençlerin sürekli oynaması gerekiyor. Özgüven kazanmaları gerekiyor. O vuruş özgüvenden kaynaklanan bir vuruş.

Kadro dışı kalma nedeni

Bursaspor'dan ayrılırken ilk Lokomotiv Moskova durumu vardı. Hocayla da aramızda problem olmuştu. Kulübün de kasasına para girmesi gerekiyordu. O dönem o şekilde gerçekleşmişti. Hem problemli hem de değil. O dönem biraz da duygusaldım. Sebebini bilmediğim bir şekilde kadro dışı kaldım.

'Kadıköy'de şampiyon oldum'

İlahi adalet, bir güç bizim şampiyon olmamızı istedi. İnanılmaz zor bir şampiyonluktu. Anlatılmaz yaşanır derler ya işte öyle bir şey. Kendimi şanslı hissediyorum. Bursaspor'da şampiyon oldum, Kadıköy'de şampiyon oldum. Fenerbahçe'ye garezim var gibi olacak ama kupa şansım var gibi demek daha doğru. Kendimi şanslı hissediyorum.

'Süper Lig'de pek bir şey değişmedi'

Kalite anlamında Süper Lig'de pek bir şey değişmedi. Bazı takımlar para harcıyor, bazıları harcayamama sıkıntısı, bazıları ise zamanında harcamanın sıkıntısını yaşıyorlar.

Başkan problemi

Sistemdeki en büyük problem iyi başkanların gelememesi. Klişe vardır ya 'Kulübü batırdılar' gerçekten de başkanların problemi o. Futbolu bilen kişilerin yönetmesi gerekiyor. Bazen çok para verirsin ama sportif başarı yoksa o para boşa gider.

Ömer Erdoğan sözleri

Ömer abiyi kutluyorum. Karagümrük'te farkını ortaya koymuştu. Başarısının tesadüf olmadığını gösterdi. Aynı zamanda kaptanım zaten.

Derbi yorumu

Fenerbahçe iyi transferler yaptı ancak Fatih Hoca'nın ne yapacağı hiç belli olmaz. Asla pes etmeyen bir yapısı var.

'Burak Yılmaz'ı çok beğeniyorum'

Ben çok beğeniyorum Burak Yılmaz'ın tarzını. Takdire şayan bir performansı var. Sürekli görüşüyoruz zaten. İnşallah daha da başarılı olur.

Bursaspor taraftarına mesajı nedir?

Umudum var. Umutlarını kaybetmesinler. Üzerimizdeki bu karabulutlar elbet bir gün gidecek. Bu sene olmazsa seneye gidecek. Bursaspor amatöre kadar düşen takımlardan olmayacak.