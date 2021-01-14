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14.01.2021 - 16:23 |

Son dakika | Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin bomba transferini açıkladı! Mesut'un ardından...

Spor yazarı ve yorumcu Serdar Ali Çelikler, Vole'de katıldığı yayında sakatlığı nedeniyle Perotti ile yolların ayrılacağını belirterek "11 numarayı Mesut Özil giyer. Fenerbahçe tıpkı Mesut Özil gibi 10 numara, sol kanat ve sağ kanatta oynayabilen çok değerli bir oyuncunun peşinde. Transferi mümkün" dedi.

Son dakika | Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin bomba transferini açıkladı! Mesut'un ardından...
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Fenerbahçe, Roma'dan yaz transfer döneminin son gününde renklerine kattığı Diego Perotti ile yol ayrımına geldi. 

Sportif Direktör Emre Belözoğlu, dün yaptığı açıklamada Perotti'nin diz bağının kopma noktasına geldiği ve ameliyat masasına yatacağını açıkladı. Ameliyatın gerçekleşmesi durumunda oyuncunun sahalardan uzun süre ayrı kalma durumunun bulunduğunu anlatan Belözoğlu, bu yüzden menajeriyle geleceğini oturup konuşacaklarını belirterek, "Perotti'nin dizinde bir bağın totale yakın kopması söz konusu. Ameliyat olması gerekiyor. Durumu menajerlerine de ilettik. Perotti oynadığı sürede neler yapabileceğini herkese gösterdi. Keşke bu süreler daha uzun olsaydı. Süreç ne yazık ki tam ne onun ne bizim istediğimiz gibi ilerliyor. Ameliyat olması durumunda karşılıklı oturup hem kendisiyle hem menajeriyle bir karar almak durumunda kalacağız. Ameliyat gerçekleşirse oynamama süreci 3 ila 8 ay arasında gözüküyor. Ameliyatın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine sağlık ekibi karar verecek” ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Arjantinli kanat oyuncusunun yerine yıldız futbolcu ile ilgilendiği iddia edildi. 

Serdar Ali Çelikler'den ayrılık ve transfer açıklaması

Spor yazarı ve yorumcu Serdar Ali Çelikler, Vole'de katıldığı yayında Fenerbahçe'nin Mesut Özil'in ardından bir yıldız oyuncu daha transfer edeceğini ileri sürdü.

Çelikler devre arasında Perotti ile yolların ayrılacağını ifade ederek "11 numarayı Mesut Özil giyer. Fenerbahçe tıpkı Mesut Özil gibi 10 numara, sol kanat ve sağ kanatta oynayabilen çok değerli bir oyuncunun peşinde. Transferi mümkün" açıklamasını yaptı.

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