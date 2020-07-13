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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Son dakika | Serge Aurier’nin ağabeyi silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti
13.07.2020 - 11:20 |

Son dakika | Serge Aurier’nin ağabeyi silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti

Fransa basınına göre Tottenham forması giyen Serge Aurier’nin ağabeyi, bu sabaha karşı uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

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Tottenham forması giyen Serge Aurier’in kardeşinin bu sabaha karşı yerel saatle 05:00’te vurularak öldürüldüğü iddia ediliyor.

Son dakika | Serge Aurier’nin ağabeyi silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti

Le Point ve Europe 1’in haberine göre Aurier’in 26 yaşındaki kardeşi Christopher, Fransa’nın Toulouse kentinde silahla öldürüldü.

Sabaha karşı gerçekleşen cinayetle ilgili polis soruşturma başlatılırken katili arama çalışmaları devam ediyor.

Çevre sakinlerinin yerde karnından vurulmuş birini bulmasıyla fark edilen cinayetin Bourlvard de Thibaud'da bir gece kulübü çıkışında yaşandığı kaydedildi.

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