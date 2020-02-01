Son dakika | Sergen Yalçın: "Benim bu işin altından kalkacak gücüm var"

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

"Eğer bir şeyler değişecekse bugün kazanmak çok önemliydi"

"Bulunduğumuz mevcut şartlarda zor bir maça çıktık. Bugün en önemli şey kazanmaktı. Eğer bir şeyler değişecekse bugün kazanmak çok önemliydi. Taraftarların güveni sağlamak adına da önemli bir adımdı. Kazandığımız için çok mutluyuz."

"İlk 45 dakika muhteşemdi"

"Taraftarsız Beşiktaş olmaz, o yüzden önemliydi kazanmamız, onlarla yürümeliyiz. İlk 45 dakika muhteşemdi, Beşiktaş'ın nasıl oynaması gerektiğini oyunculara anlatmaya çalıştık ki ilk yarı böyleydi. Rizespor 2. yarı oyuna ortak oldu, 60'tan sonra oyundan düştük."

"Oyunun sonlarında Gökhan'ın Ljajic'in asistiyle attığı müthiş gol bize heyecan verdi, o golden sonra içimizde bir heyecan oluştu. Başlangıçlar her zaman önemlidir, ilk maçımızdı, bugün çok mutluyuz, önümüzdeki haftaya bakacağız."

"Demoralize olmuş bir oyuncu grubu vardı"

"Başkana ,'Keşke futbolcu olsaydım' dedim. Teknik direktörlülüğün sorumluluğu çok başka. Benim de teknik arkadaşlarımın da bu işin altından kalkacak gücü var. Kimsenin şüphesi olmasın, zorlukları yenmek için elimizden geleni yapacağız. Bugün şartlar zordu, demoralize olmuş bir oyuncu grubu vardı, tekrar oyuna dönmeleri lazımdı, bugün nefes aldık. Haftaya oyuncularımız ve taraftarımız kendi sahamızda birleştiği zaman umarım iyi sonuçlar gelir."

Takımın çok zor bir süreçten geçtiğine değinen Yalçın, "Aldığımız sorumluluğun ağır olduğunun farkındayız. Kazanarak bir adım attık. Kötü gidiş adına oyuncularla bir hamle yaptık. Oyunculara teşekkür ediyorum. İyi mücadele gösterdiler." dedi.

İlk yarı oyunun kontrollerinde olduğuna değinen Yalçın, şöyle devam etti: "Oyunu yönlendirdik ve golü bulduk ama şanssız gol yedik. Böyle goller olabilir. İkinci yarı Çaykur Rizespor bizden iyi başladı. Bir iki pozisyon buldu. Gökhan'ın attığı güzel gol bizi tekrar hayata döndürdü. Oyuncuların güvenlerini yerine gelmesi ve oyuna dönmelerini sağladı. Umarım bundan sonraki süreç oyuncu, biz ve camia adına daha güzel olur. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

Kalan haftalar için yorum yapmanın zor olduğuna işaret eden Yalçın, "Şu anda sadece kazanmak istiyoruz. Güvenimizin yerine gelmesi için maç kazanmalıyız. Bir gün hesap yapmak gerekirse o gün yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

Siyah-beyazlı teknik adam, kadro konusunda bir eleştirisi olmadığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Görev yaptığım takımlarda 'Bu kadroyu ben kurmadım' demek bize yakışmaz. Bunu bilerek buraya geliyoruz. Her şeyi kabul ediyoruz anlamına gelir. İkinci yarı biraz oyundan düştük. İkinci yarı 60-90 arasında oyuna tutunmakta zorlandık. Bir anda her şeyi düzeltemeyiz. Fizik, arzu istek 10 günde olacak iş değil. Beşiktaş'ta oynayan herkes kaliteli. Ligi nerede bitireceğimizi bilemem. Şu anda öyle bir hesap yapamam."

Beşiktaş'ın her maçı kazanmak için oynadığını ifade eden Yalçın, "Başka bir alternatif de olamaz. Oyuncularıma maçtan önce sahaya çıkıp işlerini yapmalarını söyledim. Ben hiçbir şeyi saklamam." yorumunu yaptı.

Yalçın, Atiba'yı daha çok hücum bölgesinde kalabilmek için 8 numara gibi oynattığını sözlerine ekledi.