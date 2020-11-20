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20.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Sergen Yalçın: ‘Beşiktaş’a yakışan mücadele istiyorum’

Teknik Direktör Sergen Yalçın oyuncularıyla yaptığı son toplantıda yaşanan tüm sıkıntılara rağmen Başakşehir maçını kazanacak güçte olduklarını söyledi

Son dakika - Sergen Yalçın: ‘Beşiktaş’a yakışan mücadele istiyorum’
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımdaki Kovid-19 vakaları başta olmak üzere yaşanan tüm problemlere rağmen Medipol Başakşehir karşılaşmasından galibiyetle ayrılabileceklerini düşünüyor. Siyah-beyazlı çalıştırıcı zorlu müsabakayı kazanmaları halinde güçlü bir şekilde zirve yarışına dahil olacaklarına inanıyor.
Hem mental hem de fiziksel olarak oyuncularını karşılaşmaya hazırlayan Sergen Yalçın, eksikliklere rağmen Beşiktaş’a yakışır bir mücadele ortaya koymak zorunda olduklarını söyledi. Siyah-beyazlı futbolcularla yaptığı son toplantıda maçın önemine dikkat çeken Yalçın, forma şansı bulan herkesten sahada en iyi şekilde mücadele etmesini istedi.
Takım içindeki eksiklere çare bulacaklarını da aktaran Beşiktaş’ın teknik patronu, sahaya süreceği 11’i bu akşam yapılacak antrenmandan sonra belirleyecek. Sergen Yalçın’ın, milli takım kamplarından dönen oyuncuların durumlarına göre savunma kurgusunu oluşturacağı öğrenildi. Vida ve Welinton’un yokluğunda Josef’e stoperde görev vermeyi planlayan Yalçın’ın, Dorukhan’a ise sağ bekte şans tanıması bekleniyor.

Son dakika - Sergen Yalçın: ‘Beşiktaş’a yakışan mücadele istiyorum’

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