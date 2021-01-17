Son dakika - Sergen Yalçın: "Çocuklar beni biraz duygulandırdılar"

Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu

"İyi bir mücadele oldu. Kazanmak istiyorduk. Birinci dereceden rakibimizle oynadık ve aramızdaki puan farkını artırdık. Ligin tepesindeki yerimizi de koruduk."

"Çocuklara teşekkür ediyorum, beni biraz duygulandırdılar, hepsine çok teşekkür ediyorum. (Soyunma odasındaki tezahürat hakkında) Oyunları ile ilgili de teşekkür ediyorum. Yoğun fikstürde çok yorulup özverili oynuyorlar."

"Kazanmak güzeldir. Bizim işte kazanırken hayat daha güzel. Kötü giderse büyük camialar çok zor olur. Oyuncularımın motivasyonu, isteği, arzusu mutlu ediyor."

"Son 8 maçın 7 tanesinde bu takım gol yemedi. Bir-iki pozisyon var ve onun dışında bir şey vermedik pek ama tabii Galatasaray'ın 10 kişi kalmasının da etkisi oldu. Bizim için güzel bir hafta sonu oldu, katkı sunan herkese teşekkür ederim."