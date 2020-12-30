Son dakika | Sergen Yalçın: İstediğimiz yere geldik

‘Maçı hakemle kazanmadık’

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor’u 3-0 yendikleri maçtan sonra oyuncularını kutladı. Taktik disiplin ve doğru futbol için oyuncularına teşekkür eden Yalçın’ın, “Biz maçı tartışılan taç sayesinde veya hakemle kazanmadık. Sahada görmek istediğim her şeyi yaptınız. Çok doğru bir taktik planla oynuyoruz. Savunma ve hücumu dengeli yapmak zorundayız. Böyle devam edelim” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

‘Benim ideal kadrom yok’

Takımdaki herkesin forma için eşit şansa sahip olduğunu vurgulayan Yalçın’ın, “Benim kafamda ideal 11 yok. Hepiniz değerlisiniz ve kaliteli oyuncularsınız. İyi olan, oynamaya devam eder” dediği kaydedildi. Beşiktaş’ın hocası sezon başında kaybedilen puanları büyük ölçüde telafi ettiklerinin de altını çizerek, “İstediğimiz, arzuladığımız yere geldik. Daha iyi noktalara ulaşmak için istikrarımızı korumalıyız” diye konuştu.