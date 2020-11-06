Son dakika - Gaziantep FK maçının ardından Sergen Yalçın'dan önemli açıklamalar!

Süper Lig'de Gaziantep'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

"Vida ve Montero, Ersin'le beraber inanılmaz hatalar yaptılar"

"Welinton'un oyundan çıkması maalesef yediğimiz gollerde inanılmaz hatalar yapmamıza neden oldu. Vida ve Montero, Ersin'le beraber inanılmaz hatalar yaptılar. Kırmızı kart gibi durmuyor, Ersin topa vuruyor gibi duruyor. Bu pozisyonlara iyi baksınlar"

"Bireysel hatalar ön plana çıktı"

"Tabii bu kararların arkasına sığınacak değilim. Kötü oynadık. İki tempolu maçtan sonra üçüncü maç ağır geldi galiba. Kalemize gelen ilk top da gol oldu zaten. Bireysel hatalar ön plana çıktı bugün. 10 kişi 1-1'i yakalıyoruz, sonra saçma sapan bir gol daha yiyoruz."

"Böyle hatalar yaparsan..."

"Belli başlı oyuncuların üstüne gidiyoruz ya da hedef gösteriyoruz ama böyle değil. Bireysel hatalardan dolayı çok üzgünüz. Böyle hatalar yaparsan kaybedersin maçları."

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımın iki haftadır iyi oynadığını ama bugün işlerin yolunda gitmediğini belirtti.

Oyunun genelinden memnun olmadığına dikkati çeken Yalçın, şöyle konuştu:

"Üzgünüz bizim için iyi bir oyun olmadı. İki haftadır iyi gidiyorduk ama bugün işler umduğumuz gibi gitmedi. Özellikle Welinton'un sakatlanması bizi oyunun tamamında çok büyük sıkıntıya soktu. Bireysel hatalar yaptık ve peşinden kırmızı kart geldi. İsteksiz ve arzusuz bir oyun vardı. Kesinlikle kazanma arzusundan uzak, amaçsız bir görüntü verdik. Bunu beklemiyorduk. Çünkü oynadığımız son 2 maçta takım iyi bir profil çizmişti. Maalesef bugün istediğimiz sonucu alamadık ve üzgünüz. İnşallah bunu telafi ederiz."

Kaleci Ersin Destanoğlu'nun performansı hakkındaki soru üzerine Yalçın, "Geçen sezonu ne yazık ki mumla aratıyor. Ondan çok daya iyi oyunlar oynamasını bekliyoruz. Bugünkü kırmızı kart pozisyonunda çok daha erken çıkabilirdi. Performansında bir düşüş olduğunu düşünüyorum. Çok genç bir arkadaşımız zamanla toparlar." değerlendirmesinde bulundu.

Sergen Yalçın, son iki haftada olgunlaşan ve profesyonel anlamda bir takım görüntüsü içinde oldularını anlatarak, şunları kaydetti:

"İstatistik ve profesyonel anlamda çok yukarı giden bir takım vardı. Bu seviyede bu kadar basit goller yerseniz maç kazanmamız zorlaşır. Çok beklenti içinde olduğumuz futbolcular var maalesef onlar da performanslarının altında. Bu seviyede bu hataları kaldırmak biraz zor."