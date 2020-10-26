Son dakika - Sergen Yalçın: "Sosyal medyada çok üstümüze geliyorlar"

Süper Lig'de Denizlsipor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

"Avrupa'dan elenmeyi kimse istemez"

"Maçın biraz farklı yönleri var. Kırmızı karttan sonra rakibe oyunu verdik ve 2 gol yedik. Bunlar maç içinde olabiliyor. Bugün için 3 puan çok önemliydi. Pandemi nedeniyle transfer döneminde ve seyircinin olmaması gibi ciddi sorunlar yaşadık. Avrupa'dan elenmeyi kimse istemez ama o maçlar çok ters geldi."

"Kimsenin şüphesi olmasın"

"Ara bize çok iyi geldi. Oyuncularımız kendilerine geldi. Kimse başka bir oyun beklemesin. Herkes savaşan ve basan bir Beşiktaş sahada görecek. Kimsenin şüphesi olmasın."

"Kaostan kulübümüzü çıkarmayı biliriz"

"Ben bahane üretmeyi sevmem. Ancak bazen kriz dönemleri olabiliyor. Bugün 3-0'a kadar olan bölümde müthiştik. Bundan sonra da böyle oynayacağız. Kimse başka bir oyun beklemesin. Biz krizden ve kaostan kulübümüzü çıkarmayı biliriz. Yeter ki bıraksınlar işimizi yapalım. Bunu toparlayacağımıza eminiz, oyuncularımız da inanıyorlar. 11'e 11 olsa çok farklı biterdi maç, bireysel performanslardan çok memnunuz."

"Sosyal medyada çok üstümüze geliyorlar"

"Bugün itibari ile nefes aldık diyebiliriz. Sosyal medyada çok üstümüze geliyorlar. Bunlar çok üzücü. Biz burada sadece işimizi yapıyoruz. Beşiktaş'ı seviyoruz. Benim garantim yok, tazminatım yok, sadece 1 yıllık sözleşmem var"

"Bireysel performanslardan çok memnunuz. Yeni transferlerimiz takıma çabuk uyum sağladı. Özellikle Rosier ve Ghezzal. Ghezzal çok klas bir oyuncu."