Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın takımın başına döndü
25.09.2020 - 12:01 |

Son dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın takımın başına döndü

Beşiktaş, Süper Lig'in 3'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, ara vermeden başladı. Takımı koronavirüsü atlatan teknik direktör Sergen Yalçın çalıştırdı.

ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turunda dün akşam Portekiz ekibi Rio Ave'ye elenen Beşiktaş, Süper Lig'e döndü. Siyah-beyazlılar bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla pazar günü deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Trabzonspor karşılaşmasından önce yakalandığı koronavirüsü atlatan teknik direktör Sergen Yalçın, takımın başında ilk kez idmana çıktı. Antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçti. Dünkü maçta oynayan futbolcular, idmanı sahada koşu ve rejenerasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile antrenmana başladı. İdman, dar alanda oyun kontrol pas çalışması, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarını, yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.30'da özel uçakla Konya'ya giderek kampa girecek.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe, Samatta transferinin ardından bir bomba daha patlatıyor!

Son dakika | Beşiktaşta Sergen Yalçın takımın başına döndü

 

 

 

Transfer | Beşiktaş, Aboubakar'ı özel videoyla açıkladı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika transfer haberleri - Beşiktaş Aboubakar'ı resmen açıkladı!
    Son dakika transfer haberleri - Beşiktaş Aboubakar'ı resmen açıkladı!
  2. CANLI | Kayserispor - Erzurumspor
    CANLI | Kayserispor - Erzurumspor
  3. Galatasaray derbiye moralli gidiyor
    Galatasaray derbiye moralli gidiyor
  4. Bakan Kasapoğlu, WADA Başkanı Banka ile görüştü
    Bakan Kasapoğlu, WADA Başkanı Banka ile görüştü
  5. Gençlerbirliği'nde yönetimden şok genel kurul kararı
    Gençlerbirliği'nde yönetimden şok genel kurul kararı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Derbilerin faturası ağır oluyor

Derbilerin faturası ağır oluyor

'En kötü başlayan şampiyon' Medipol Başakşehir oldu

'En kötü başlayan şampiyon' Medipol Başakşehir oldu

Antalyaspor'da Naldo ilk antrenmanına çıktı

Antalyaspor'da Naldo ilk antrenmanına çıktı

Lionel Messi'den Barcelona yönetimine eleştiri

Lionel Messi'den Barcelona yönetimine eleştiri

Sıradaki Haber