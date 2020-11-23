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23.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Sergen Yalçın'dan övgü! ‘Atiba güçlü, çünkü tek idman kaçırmıyor’

Kanadalı futbolcu, 1 gol, 1 asiste imza attığı Medipol Başakşehir maçındaki performansıyla bir kez daha alkışları toplarken, teknik heyetten de tam not aldı

Son dakika - Sergen Yalçın'dan övgü! ‘Atiba güçlü, çünkü tek idman kaçırmıyor’
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Medipol Başakşehir karşısında 1 gol, 1 asiste imza atarak kritik galibiyette başrolü oynayan Atiba Hutchinson bir kez daha kendine hayran bıraktı.
8 Şubat’ta 38 yaşına girecek olmasına rağmen orta alanda hem ofansif hem de defansif anlamda kusursuza yakın bir performans ortaya koyan Kanadalı futbolcu, profesyonel yaşantısı ve çalışkanlığının meyvelerini toplamaya devam ediyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, ilerleyen yaşına rağmen tek antrenman kaçırmayan Atiba için yöneticilerle yaptığı son toplantıda çarpıcı yorumlarda bulunduğu öğrenildi.

Siyah-beyazlı hocanın, “Beşiktaş’ta ayakta kalan futbolcular formayı kapar. Güçlü olan kazanır. Burası büyük kulüp. Atiba neredeyse 38 yaşında ama tek idman kaçırmıyor, kendine çok iyi bakıyor. Uyku düzeninden yemesine, içmesine kadar son derece disiplinli” ifadelerini kullandığı belirlendi.
Cyle Larin, Vincent Aboubakar, Bernard Mensah, Dorukhan Toköz, Necip Uysal’ın performanslarını da öven siyah-beyazlı teknik adamın herkesin iyi niyetle çalıştığı fakat güç ve kondisyon açısından farklılıklar olduğuna dikkat çektiği kaydedildi. Sergen Yalçın’ın; Adem Ljajic, Kevin N’Koudou, Gökhan Töre, Ajdin Hasic ve Atakan Üner gibi isimlerin form tutmasından sonra çok daha güçlü bir takım olacaklarını dile getirdiği de vurgulandı.

Son dakika - Sergen Yalçından övgü ‘Atiba güçlü, çünkü tek idman kaçırmıyor’

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