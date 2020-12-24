Son dakika - Sergen Yalçın'dan soyunma odası itirafı!

Süper Lig'de Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

"Kolay maç değildi, zor bir maçtı. Ankaragücü iyi mücadele ediyor, savaşıyor, agresifler. İyi oynuyorlar. Soğuk bir Ankara akşamında alınan 3 puan bizim için çok sevindirici."

"Soyunma odasında oyuncularıma duran toptan gol atmamız gerektiğini söyledim. Hafta içinde de bu maç için 'duran topun' önemini konuştuk ve çalıştık. Çünkü duran toplarda tehlikeliyiz. Önemli bir galibiyet aldık."

"Sivas maçı var. Bir süredir forma giyemeyen oyuncular var." sorusuna Yalçın, "Adem Ljajic ve Gökhan Töre zaten bir aydır bizimle değiller. Pazartesiye döneceklerini de zannetmiyorum." cevabını verdi.

"Yan hakem neyi bekliyor"

" Eleştirilere bakıyorum, ilk yarı şöyle, ikinci yarı böyle. Kimse 90 dakika iyi oynayamaz. Büyük takımsan iyi savunursun, illaki 1 gol atarız. İyi savunma yapmak lazım. Arkaya atılan topların hepsi ofsayt. Bunlar pozisyon falan değil. 20 metre ofsaytı kaldırmıyor, yan hakem neyi bekliyor!"

"Düdük çalınca VAR'a da gidemiyor"

"Larin'in attığı golde, daha kafayı vurmadan düdük çaldı. Pozisyon faul mü, değil mi bilmiyorum. Görmem lazım. Bana hakem erken düdük çaldı gibi geldi. Düdük çalınca VAR'a da gidemiyor. Golü ver, ondan sonra faulse VAR versin faul."

" Gel seyret derlerse gider seyredersin"

"Çok faul değil hocam ya. Ankaragücülü oyuncu kısa boylu. Alakası yok. VAR'a gitse gol olurdu. Halis Hoca niye düdük çalıyor, anlamadım. VAR niye var, bunun için var. VAR'dan faul derlerse gider bakar, iptal edersin. Çok kolay düdük. VAR'dan seyret, yine ver. Niye düdük çalıyorsun, VAR var. Gel seyret derlerse gider seyredersin."

"VAR'dan sezon başından beri lehimize pozisyon yok"

"Anlam veremedim. Benim tepkim VAR ile ilgili. VAR bunun için var. Bekle orayı. VAR'dan sezon başından beri lehimize pozisyon yok. Sitemimi belirtiyorum, TFF bana sportmenliğe aykırı hareketten ceza veriyor. Var mı sportmenliğe aykırı bir söz. Alanya maçından sonra Türk futbolunun içinde olduğu durumu anlattım, sonra neler oldu. Yeter mi?"