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10.01.2021 - 21:29 |

Son dakika - Sergen Yalçın'dan transfer ve Talisca açıklaması!

Süper Lig'de Hatayspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Transfer için net olan bir şey yok şu an. Herhangi bir planlama yapamıyoruz çünkü fazla yabancımız var, ekonomik durum var. Şu an için bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika - Sergen Yalçın'dan transfer ve Talisca açıklaması!
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Süper Lig'de Hatayspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

"1 puan, 1 puandır, kaybetmekten iyidir. Böyle zor deplasmanlarda 1 puanla dönmek ligin totalinde işe yarayabilir. Bu 1 puanı arayabileceğiniz zamanlar olabilir."

"Bizim bugün savunma anlayışımız problemliyi, böyle golle yememeliydik. Sıkıntı yaşayıp basit hatalar yaparak gol yedik. Bunlar istediğimiz hatalar değil. 3-4 günde bir maç oynarken kolay değil, oyuncuları da anlamak lazım, bazen mental olarak düşebiliyorlar."

"İkinci yarı kontrol bizdeydi, rakibe 1-2 kontra dışında müsaade etmedik. İlk yarıda oyunu da kaybedebilirdik. Kazanabilir miydik? kazanabilirdik de. Ligin totalinde böyle sonuçlar olacak."

"O bölgede oynayacak oyuncularımız var, başka bir oyuncumuz oynar Welinton'un yerine. Welinton'u çarşamba günü kullanıp derbide başka bir oyuncuyu kullanacağız. Önce kupa maçına bakıp sonra derbiye bakacağız."

Son dakika - Sergen Yalçından transfer ve Talisca açıklaması

"Transfer için net olan bir şey yok şu an. Herhangi bir planlama yapamıyoruz çünkü fazla yabancımız var, ekonomik durum var. Şu an için bekliyoruz."

"Talisca'yı nasıl alacağız?"
"Talisca, Talisca diye sürekli konuşuyorsunuz. Nasıl alacağız? Talisca'nın kaç paraya oynadığını biliyor musunuz?"

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