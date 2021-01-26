Son dakika - Sergen Yalçın'dan uyarı! "Sakın rehavete girmeyin"

SERDAR SARIDAĞ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe’yi yenerek ligin ilk yarısını lider bitirmeyi garantiledikleri maçtan sonra oyuncularını tek tek tebrik etti.

Dirençli bir rakibe karşı oynadıklarının altını çizen Yalçın’ın, “İlk yarıda öne geçme fırsatlarımız oldu ve iyi oynadık. Takım halinde yapılan bir hatadan dolayı gol yedik. İkinci devre geriden gelip böyle bir maçı kazanmak çok kolay değil. Çok önemli bir iş başardınız. Sizleri yürekten kutluyorum” diye konuştuğu bildirildi.

Süper Lig’in ilk yarısını geride bıraktıklarının altını çizen siyah-beyazlı hoca, şampiyonluk olmak için çok daha zorlu ve kritik bir sürece gireceklerini aktardı.



Ljajic-Gökhan sevinci

Trabzonspor’la pazar günü kritik bir maç oynayacaklarını belirten deneyimli çalıştırıcının, “Maç yapmadan geçireceğimiz haftaya kadar önemli karşılaşmalarımız var. Buraya kadar kayıpsız gitmemiz lazım. Önümüzdeki Trabzonspor maçına iyi hazırlanmalıyız. Biten bir şey yok. Daha yolun yarısındayız. Özellikle ligin ikinci yarısındaki maçlar daha zor geçecek. Biz sadece yarışın içerisinde olan bir takımız. Henüz şampiyon olmadık. Sakın rehavete girmeyin. Daha yapılacak çok iş var. İlk yarıyı lider bitirdik ama önemli olan son hafta liderlik koltuğunda oturmaktır” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Öte yandan Sergen Yalçın’ın, Adem Ljajic ve Gökhan Töre’nin geri dönüşlerine de çok sevindiği ifade edildi. Şubat ayındaki maç trafiğinde Ljajic ve Gökhan gibi yetenekli oyunculara çok ihtiyaç duyacaklarını her fırsatta dile getiren Yalçın’ın, bu oyuncuları zaman zaman ilk 11’de sahaya sürmeyi düşündüğü kaydedildi.

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