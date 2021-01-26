Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika - Sergen Yalçın'dan uyarı! "Sakın rehavete girmeyin"
26.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Sergen Yalçın'dan uyarı! "Sakın rehavete girmeyin"

Sergen Yalçın, Göztepe maçından sonra oyuncularını tebrik etti, “Ligin ikinci yarısındaki maçlar daha zor geçecek. Henüz şampiyon olmadık. Sakın rehavete girmeyin. Daha yapılacak çok iş var” dedi

Son dakika - Sergen Yalçın'dan uyarı! "Sakın rehavete girmeyin"
ABONE OL

SERDAR SARIDAĞ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe’yi yenerek ligin ilk yarısını lider bitirmeyi garantiledikleri maçtan sonra oyuncularını tek tek tebrik etti.
Dirençli bir rakibe karşı oynadıklarının altını çizen Yalçın’ın, “İlk yarıda öne geçme fırsatlarımız oldu ve iyi oynadık. Takım halinde yapılan bir hatadan dolayı gol yedik. İkinci devre geriden gelip böyle bir maçı kazanmak çok kolay değil. Çok önemli bir iş başardınız. Sizleri yürekten kutluyorum” diye konuştuğu bildirildi.
Süper Lig’in ilk yarısını geride bıraktıklarının altını çizen siyah-beyazlı hoca, şampiyonluk olmak için çok daha zorlu ve kritik bir sürece gireceklerini aktardı.

Ljajic-Gökhan sevinci
Trabzonspor’la pazar günü kritik bir maç oynayacaklarını belirten deneyimli çalıştırıcının, “Maç yapmadan geçireceğimiz haftaya kadar önemli karşılaşmalarımız var. Buraya kadar kayıpsız gitmemiz lazım. Önümüzdeki Trabzonspor maçına iyi hazırlanmalıyız. Biten bir şey yok. Daha yolun yarısındayız. Özellikle ligin ikinci yarısındaki maçlar daha zor geçecek. Biz sadece yarışın içerisinde olan bir takımız. Henüz şampiyon olmadık. Sakın rehavete girmeyin. Daha yapılacak çok iş var. İlk yarıyı lider bitirdik ama önemli olan son hafta liderlik koltuğunda oturmaktır” ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Öte yandan Sergen Yalçın’ın, Adem Ljajic ve Gökhan Töre’nin geri dönüşlerine de çok sevindiği ifade edildi. Şubat ayındaki maç trafiğinde Ljajic ve Gökhan gibi yetenekli oyunculara çok ihtiyaç duyacaklarını her fırsatta dile getiren Yalçın’ın, bu oyuncuları zaman zaman ilk 11’de sahaya sürmeyi düşündüğü kaydedildi.

Son dakika - Sergen Yalçından uyarı Sakın rehavete girmeyin

 

Beşiktaşlı Oyuncular Larin’in Rizespor’a attığı En Güzel Golü Seçiyor

    Onyekuru imzayı atttı | Başkan Cengiz'den 'evin oğlu' göndermesi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. G.Saray'dan F.Bahçe'ye İrfan Can tepkisi!
      G.Saray'dan F.Bahçe'ye İrfan Can tepkisi!
    2. Mesut Özil'in transferi dünyada ses getirdi
      Mesut Özil'in transferi dünyada ses getirdi
    3. Beşiktaş'ta herkes golcü! İnanılmaz rakam...
      Beşiktaş'ta herkes golcü! İnanılmaz rakam...
    4. Trabzon'un golcüleri Avcı sonrası uçtu!
      Trabzon'un golcüleri Avcı sonrası uçtu!
    5. Fenerbahçe'de tepkide yeni perde
      Fenerbahçe'de tepkide yeni perde



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Sergen Yalçın'dan uyarı! "Sakın rehavete girmeyin"

    Son dakika - Sergen Yalçın'dan uyarı! "Sakın rehavete girmeyin"

    Son dakika - Galatasaray'da Feghouli tedbir için çıkarılmış

    Son dakika - Galatasaray'da Feghouli tedbir için çıkarılmış

    Fenerbahçe'de muhteşem 3’lü iş başında!

    Fenerbahçe'de muhteşem 3’lü iş başında!

    Son dakika - Fenerbahçe'nin zirve serisi devam ediyor! Rekor geldi...

    Son dakika - Fenerbahçe'nin zirve serisi devam ediyor! Rekor geldi...

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet