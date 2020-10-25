Son dakika - Sergio Ramos, El Clasico’da güne damga vurdu!

CELAL UMUT EREN

Zinedine Zidane’ın öğrencileri, Ronald Koeman’ın takımına karşı hızlı başladı, Valverde 5. dakikada golü yaptı. Ancak Barça’da Fati’nin tarihi skoru eşitliği sağladı. 2. yarıda Ramos’un kazandırdığı penaltı eflatun-beyazlıları tekrar heyecanlandırdı, Modric de son dakikada sahneye çıkıp günü tamamladı

La Liga’nın 6. haftasında Camp Nou’da El Clasico heyecanı yaşandı. Real Madrid, Barcelona deplasmanında 3-1 kazandı, kötü gidişi sonlandırdı.

Devlerin 244. randevusunda Real Madrid çok hızlı başladı. Zidane’ın öğrencileri derbide Benzema’nın tecrübesiyle henüz 5. dakikada 1-0 öne geçti. Benzema’nın müthiş ara pasında Barça savunmasının arkasına sarkan Valverde, topu filelere gönderdi.

Hafta arasındaki Shakhtar yenilgisinin baskısıyla çıkması beklenen R.Madrid tam aksi çok istekli oyuna girdi. 4-2-3-1’li eflatun-beyazlılar, Barça’nın pas akışlı 4-3-3 formasyonuna karşı önde presi kullanmak istedi.

Ancak 8’de Koeman’ın ekibi Messi’nin liderliğiyle eşitliği yakaladı. Benzema’ya nazire yapan Messi’nin enfes savunma arkası pasına koşan Alba çevirdi, 17 yaşındaki Fati golü attı: 1-1.

47. El Clasico’suna çok istekli başlayan Messi, 23. dakikada kale önünde sol çaprazdan çalımla girdi, vurdu, Courtois kurtardı.







24’te ise bu kez Benzema’nın net fırsatında kaleci Neto izin vermedi. 2006’dan beri El Clasico oynayan Messi ve 2009’dan bu yana derbilerde yer alan Benzema’nın deneyimleri sahada kendini belli ediyordu.

54’te Barça’nın 4-3-3 sistemindeki hücum 3’lüsü ilk kez bu nedenle etkili geldi. Fati’nin sağdan arka direğe ortasında Messi rakip savunmayı peşine çekerken, boşta kalan Coutinho’nun kafası az farkla dışarı gitti.

59’daki forma çekme olayında Sergio Ramos başroldeydi. Lengle’nin formasını çekmesiyle sırt üstü yere düşen Ramos, VAR kararıyla gelen penaltıda topun başına geçti, 61’de skoru 2-1’e getirdi. Son yarım saatte istediği ağırlığı oyuna koyamayan Barcelona karşısında Real Madrid pas oyunuyla dikkat çekti. Özellikle 85’te önce Kroos ardından Ramos’un karşı karşıya şutlarında kaleci Neto devleşti.



Ancak 90. dakikada Barcelona defansındaki çöküş karşısında Neto çaresiz kaldı, Modric işi bitirdi: 3-1

D-Smart farkıyla

Barcelona-Real Madrid maçının tüm coşkusu D-Smart 77. Kanal Spor Smart ile D-Smart Go’da yaşandı. Özel programlar, maç öncesi ve sonrası yayınları ile 90 dakikanın heyecanı sunuldu. Öte yandan tüm dünyada El Clasico yakından takip edildi.

La Liga tarafından 6 kıta üzerindeki 7 farklı kentin önemli meydanlarına serilen kırmızı halılarda Barcelona-Real Madrid buluşmasının bu sezonki ilk buluşmasını izlemek üzere çağrıda bulunuldu.

Tüm dünyada Londra-İngiltere, New York-ABD, Yeni Delhi-Hindistan, Sydney-Avustralya, Dakar-Senegal, Cartagena-Kolombiya ve Duşanbe-Tacikistan’da bu organizasyon yapıldı.

Fati tarihe geçti

Dev derbide Barcelona’dan 17 yaşındaki Ansu Fati tarihe geçti. 17 yıl 359 günlük Fati, Real Madrid’e karşı ağları sarsarak El Clasico tarihinde bir derbide gol atan en genç oyuncu oldu.

Fati, İspanya Milli Takımı, La Liga, Barcelona ve Şampiyonlar Ligi tarihinde de gol atan en genç isimdi.

Sergio Ramos şov

Real Madrid’in kaptanı Sergio Ramos, El Clasico’da güne damga vurdu.

Takımına kazandırdığı penaltı golüyle öne çıkan Ramos, 45. derbisinde fark yarattı. La Liga ölçeğinde 30. kez El Clasico’da forma giyen deneyimli savunmacı, 2013’teki Kral Kupası ve 2007’deki La Liga maçından bu yana El Clascio’da penaltı golü atan ilk Real Madrid’li oldu. Ramos, 20. kez El Clasico galibiyeti aldı.

Tartışmalı penaltı çıktı

El Clasico’da tartışmalı penaltı kararı çıktı.

Real Madrid’de 59’da ceza sahasına yapılan ortada Lenglet’nin Ramos’u çekmesi sonrası ortalık karıştı. Kendini yere atan Ramos’un pozisyonuna VAR izlemeli penaltı kararı çalındı. Barcelona tarafı sert tepkiler gösterdi.

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