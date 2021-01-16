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16.01.2021 - 17:24 | | Sporx

Son dakika - Seri'nin menajeri Galatasaray'ı açıkladı!

Galatasaray'ın peşinde olduğu Fildişili oyuncu Jean Michael Seri için menajeri transfer açıklamasında bulundu.

Son dakika - Seri'nin menajeri Galatasaray'ı açıkladı!
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Galatasaray'ın devre arasındaki transfer hedeflerinden biri olarak gösterilen Jean Michael Seri'nin menajeri Franklin Mala, Portekiz basınına transferle ilgili konuştu.

"Galatasaray'ın bir ilgisi var"
Fildişili oyuncunun peşinde Galatasaray'ın olduğunu doğrulayan menajer, "Fulham'da kalma ihtimali yok, zaten kalmaması lazım. Benfica'dan benimle doğrudan temasa geçen kimse olmadı ancak sanırım kulüp ile oyuncu arasında bir görüşme olmuş. Galatasaray'ın ise bir ilgisi var. Ne olacağına bakacağız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, geçen sezon 1.5 milyon Euro'ya kiraladığı oyuncu için bu kez kiralama bedeli ödemek istemiyor. Fulham'da kadro dışı bırakılan Fildişili 6 numaranın da tekrar Fatih Terim'le çalışmayı çok istediği belirtiliyor.

Öte yandan yönetimin de geçen sezon sonunda birikmiş alacağının önemli kısmından vazgeçen Seri'nin dönüşüne sıcak baktığı kaydediliyor. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 37 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Son dakika - Serinin menajeri Galatasarayı açıkladı

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