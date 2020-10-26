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26.10.2020 - 13:18 | | AA

Son dakika | Sevilla-Rennes maçÄ±nda Cüneyt ÇakÄ±r düdük çalacak

FIFA kokartlÄ± hakem Åžampiyonlar Ligi E Grubu'nda Sevilla ile Rennes arasÄ±nda 28 Ekim 2020 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ oynanacak maÃ§Ä± yÃ¶netecek.Â

Son dakika | Sevilla-Rennes maçÄ±nda Cüneyt ÇakÄ±r düdük çalacak
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FIFA kokartlÄ± hakem CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r, UEFA Åžampiyonlar Ligi E Grubu'nda Ä°spanya'nÄ±n Sevilla ile Fransa'nÄ±n Rennes takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda 28 Ekim 2020 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ oynanacak maÃ§Ä± yÃ¶netecek.

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°spanya'nÄ±n Sevilla ÅŸehrindeki Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan Stadyumu'nda saat 23.00'te baÅŸlayacak karÅŸÄ±laÅŸmada Ã‡akÄ±r'Ä±n yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Bahattin Duran ve TarÄ±k Ongun yapacak. MÃ¼sabakanÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

MÃ¼cadelede Szymon Marciniak VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR olarak gÃ¶rev yapacak.

Son dakika | Sevilla-Rennes maÃ§Ä±nda CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r dÃ¼dÃ¼k Ã§alacak

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