Son dakika | Sevilla-Rennes maÃ§Ä±nda CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r dÃ¼dÃ¼k Ã§alacak

26.10.2020 - 13:18 | | AA
Son dakika | Sevilla-Rennes maçÄ±nda Cüneyt ÇakÄ±r düdük çalacak
FIFA kokartlÄ± hakem Åžampiyonlar Ligi E Grubu'nda Sevilla ile Rennes arasÄ±nda 28 Ekim 2020 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ oynanacak maÃ§Ä± yÃ¶netecek.Â
FIFA kokartlÄ± hakem CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r, UEFA Åžampiyonlar Ligi E Grubu'nda Ä°spanya'nÄ±n Sevilla ile Fransa'nÄ±n Rennes takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda 28 Ekim 2020 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ oynanacak maÃ§Ä± yÃ¶netecek.
TÃ¼rkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°spanya'nÄ±n Sevilla ÅŸehrindeki Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan Stadyumu'nda saat 23.00'te baÅŸlayacak karÅŸÄ±laÅŸmada Ã‡akÄ±r'Ä±n yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Bahattin Duran ve TarÄ±k Ongun yapacak. MÃ¼sabakanÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ hakemi ise Halil Umut Meler olacak.
MÃ¼cadelede Szymon Marciniak VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR olarak gÃ¶rev yapacak.
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