Son dakika | Sevilla-Rennes maÃ§Ä±nda CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r dÃ¼dÃ¼k Ã§alacak

FIFA kokartlÄ± hakem CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r, UEFA Åžampiyonlar Ligi E Grubu'nda Ä°spanya'nÄ±n Sevilla ile Fransa'nÄ±n Rennes takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda 28 Ekim 2020 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ oynanacak maÃ§Ä± yÃ¶netecek.

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°spanya'nÄ±n Sevilla ÅŸehrindeki Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan Stadyumu'nda saat 23.00'te baÅŸlayacak karÅŸÄ±laÅŸmada Ã‡akÄ±r'Ä±n yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Bahattin Duran ve TarÄ±k Ongun yapacak. MÃ¼sabakanÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

MÃ¼cadelede Szymon Marciniak VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR olarak gÃ¶rev yapacak.

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