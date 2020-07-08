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HaberlerAntalyaspor Haberleri Son dakika | Sinan Gümüş transferinde flaş gelişme!
08.07.2020 - 13:27 | | Ajansspor

Son dakika | Sinan Gümüş transferinde flaş gelişme!

Kiralık olarak forma giydiği Antalyaspor'da başarılı bir performans göstere Sinan Gümüş'ün geleceği belirsizliğini koruyor. Adı Fenerbahçe ile anılan tecrübeli futbolcuda sıcak bir gelişme yaşandı.

Son dakika | Sinan Gümüş transferinde flaş gelişme!
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Devre arasında kiralık olarak Genoa'dan Antalyaspor'a katılan Sinan Gümüş, gösterdiği başarılı performansla göz dolduruyor. İtalya Serie A'da zor günler geçiren Genoa, 27 puanla 17. sırada bulunuyor. Küme düşmeme mücadelesi veren Genoa, şu anda bir transfer görüşmesi yapmak istemiyor ve kümede kalma mücadelesine odaklanmış durumda.

Son dakika | Sinan Gümüş transferinde flaş gelişme

Öncelik Antalyaspor'un!

Fenerbahçe 'nin de istediği Sinan Gümüş için şu anda pazarlık yapmak istemeyen Genoa, sezon sonunda önceliği Antalyaspor'a verecek. Genoa, Antalyaspor'la yaptığı pazarlıkları sonuçlandıramaması halinde diğer teklifleri değerlendirecek. Antalyaspor, İtalya'da sezon biter bitmez Genoa'yla pazarlıklara başlayacak.

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